《我明目張膽地夢想成為灰姑娘》李濬榮想為表藝珍找對象卻內心交戰！一吻之後出現變數（EP.3–6）

[有雷]如同劇名所說的展開劇情，女主角表藝珍從頭到尾都沒有隱瞞自己內心的夢想，就是來到清潭天堂能找個有錢人嫁入豪門，但她的老闆李濬榮卻不討厭她，反而化身神仙教母，想要為她實現夢想。但，他該聽從自己內心的聲音嗎？

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想成為灰姑娘的申載琳（表藝珍飾）來到富人聚集地清潭天堂工作，雖然不隱藏自己的心願，但意外地並沒有同事討厭她，就連機車老闆文車民（李濬榮飾）也想要成為神仙教母，幫助載琳達成願望。載琳在工作場合中遇見了一位充滿才氣的暖男導演白道弘（金賢鎮飾），覺得人生中的目標出現了。白道弘邀請載琳參與一場派對，載琳更是盛裝出席。



代表車民在確認白道弘的心意時，發現他可能並非真心喜歡載琳，認為跟載琳交往會破壞階級次序，甚至在載琳當眾出糗時也並未伸出援手，車民心疼載琳的遭遇而在眾人面前當眾與她接吻，載琳沒有拒絕並感到相當心動，但兩人來到門外就鬆開了手，載琳想確認自己的心意，以及車民對她的感覺，但車民卻不斷壓抑自己喜歡載琳的心情。



載琳也覺得那個吻相當不一般，自己的心也被撩動了起來，在同事的建議之下，她決定鼓起勇氣再度面對代表，並且要求再度接吻一次，如果代表也有意思，肯定是不會將她推開。不過車民卻堅守自己的理智線，推開了向自己靠近的載琳，並且還帶著載琳去買衣服，希望她穿著美麗衣服去找白道弘。載琳心中卻有著相反的想法，希望車民有一絲喜愛自己的心。



載琳來到白道弘工作室，意外發現他並非很有才華的導演，而只是個三流編劇，不過載琳也並未因此鄙視白道弘，仍表示欣賞他的才華。車民對載琳的擔心讓正牌未婚妻丹雅嫉妒不已，出動了黑道將載琳綁架。不過烏龍的歹徒也給了車民一次英雄救美的機會。《我明目張膽地夢想成為灰姑娘》5月31日起每週五於VIU更新2集。



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