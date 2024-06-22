【韩网热门】BL版集体智慧整理出的K.Will新歌MV时间线

新闻报导说《没有适合我的离别歌曲》讲的是「『现在』消亡的过程」，以此为出发点假设MV是穿越剧，且各个事件是按照时间顺序出现。

1. 两人时隔10年在共同友人的葬礼重逢，安提议交换电话号码

2. 重逢后经常聊天，徐得知安离婚，趁酒劲想亲吻安



3. 之后安因某种原因去世。

*到此为止是第一个时间线，即预告里徐的视角。之后徐多次穿越试图救安但失败



*MV正片是安的视角。徐的手表是安的遗物，在安发生事故时破碎。 徐穿越多次，已没有更多选项。



4. 这次穿越不同於以往，安主动向徐搭话（徐大惊）。 安用的是黑莓手机、徐则是用iPhone，徐的视角中安是「过去的存在」，安的视角中徐是「未来的存在」，两人在此产生交集



5. 两人再一次开始聊天，徐感受到短暂的幸福

6. 为避免安的死亡，徐压抑感情没有亲吻熟睡的安，而是把穿越媒介手表交给安（正片没出现的花絮戏份）



7. 徐在隧道告白

8. 听到安的呼唤后回头，在安的眼前消失→代替安消亡



9. 安回过神来已在徐的葬礼，看到手腕上的手表领悟到真相。 *完好的手表意味著安还有机会，or安的事故变成了「未曾发生的事」



10. 这次安穿越回两人重逢的葬礼。 *之后安可能也多次穿越试图救徐

11. 安知晓一切，但为了救徐而没有挽留，只是看著他离开的背影→消亡的「现在」



12. 因为安的穿越，徐变成毫不知情的重置状态，得知安也来到葬礼后，独自一人抽著烟低语「好想你啊」



所谓「没有适合我的离别歌曲」，是因为重逢本身已经「消亡」，所以「离别」也失去成立的资格。



据报导，《请不要这样》MV令徐仁国和安宰贤获得「World Gay」称号，新MV时间点是在上次之后10年、即2022年，黑莓手机的服务也是在2022年结束。

韩国网友评论：

1. 完美！这才对啊！

2. 解读出来的人是天才

3. 这要给A+

4. 研讨会成果大发！

5. 哇鸡皮疙瘩都起来，BL版的人连觉都不睡、彻夜开学术会议，拿出了不得了的东西

6. 难怪招工都招有工作经验的人，BL版确实不一样

7. 甚至看完这个时间线更觉得叙事感人ᅲ

8. 写出论文了

9. 这篇文是淩晨4点PO的，BL版的人是有多真心啊kkk

10. 如此复杂的故事，MV拍得太不亲切了

11. 就是不亲切才有趣啊，让你不断探寻、品味、享受其中

12. 所以徐活下来了是吗？ 太好了ᅲᅲᅲᅲ

13. 安要一直回避徐才行吗ᅲᅲ 因为不可以相遇ᅲᅲ

14. 太悲伤了... ㅠㅠ

15. 赶快拍2024年重逢的第三弹！这次用幸福甜蜜的歌曲吧！

出处：https：//theqoo.net/hot/3288700076

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