《一日三餐Light》下個嘉賓讓車勝元＆柳海真超驚訝！網友：聽聲音就知道是李光洙和都敬秀 XD

4日播出的《一日三餐Light》中，在第一位嘉賓林英雄離開之後，演員金高銀作爲第二位嘉賓登場。

和柳海真有交情的金高銀笑著說：「買了1公斤牛肉。」接著與初次見面的車勝元打招呼。晚餐準備咖哩牛肉、烤牛肉、黃瓜涼湯，柳海真問：「在鄉下這樣吃真的很少見吧？」金高銀表示好像是來露營，表現出享受吃飯的樣子。



之後，車勝元苦惱著第二天早餐菜單，詢問了金高銀的意見，金高銀也說：「只要午餐肉裡面有辛奇（泡菜）我就可以吃飯。」柳海真煮了泡麵作為宵夜，在調節水量遇到困難後，車勝元也出面調節水量，展現溫暖的樣貌。



在節目尾聲的預告中，包含了下一位嘉賓的聲音。嘉賓說：「這裡是差不多的感覺啊！」另一位嘉賓向車勝元和柳海真熱情地打招呼，車勝元說：「你怎麼會來？我問你為什麼回來！啊～我要瘋了，你怎麼來了！」柳海真也很驚訝問這是真的嗎？嘉賓說：「這裡的是世界觀是這樣的嗎？」雖然嘉賓們只有公開聲音，但網友也推測是李光洙和都敬秀（D.O.）。

兩人之前曾出演過PD、李祐汀作家等《一日三餐Light》製作組多數參與的《種豆得豆》。《種豆得豆》是演藝圈有名的好友4人幫李光洙、金宇彬、都敬秀、金基邦在安靜的鄉村挑戰農耕的節目。兄弟間的互動和溫馨小事賺足觀眾的視線，最後還進行追加錄製，不少觀眾也敲碗第二季！



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