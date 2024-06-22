超甜♥〈Small girl〉MV一个吻，李泳知面对D.O.都敬秀害羞到逃！歌曲也富含意义

饶舌歌手李泳知昨(22)日发行首张迷你专辑《16 Fantasy》，和都敬秀（EXO D.O.）合唱〈Small girl〉MV也在昨日公开，公开后瞬间成为话题！

「Boy, I got a small girl fantasy／Baby, would you still love me?／Though I got a big laugh, big voice／& big personality／Would you guarantee ?……」〈Small girl〉歌词由李泳知一手创作，大部分为英语，写道一个高大的女孩幻想成为娇小女孩，担心自己不仅长得高大，声音大个性也大喇喇，会不受喜爱。



「You keep asking me／Do I really suit you?／Do I really look good?／Girl, I don’t understand you／All you have to do is／Smiling at me／Like there’s no one to interrupt us……」D.O.的Part则在回应李泳知的担忧，告诉李泳知：我已经属於你了，只要对著我笑就好了。



MV贴合歌词，李泳知是幻想成为「小女孩」的「大女孩」，即便被D.O.关心、注意，还是会担心自己是不是不够好、对方是不是喜欢小女孩。当自己的不安达到了最高点、变成了超高大女孩，最终还是D.O.出现弭平了一切。



最后一幕李泳知和D.O.一同看海，D.O.出奇不意吻了李泳知，李泳知害羞到甩掉D.O.手逃跑――两人这一幕不晓得是即兴还是编好的剧情，但已让网友心动到不行，看过MV的网友无不称赞好可爱、好心动，对於MV想传达的意旨也深受动容。



李泳知此张专辑《16 Fantasy》想说的是「虽然不太会看人脸色，但仍像比任何人还勇敢的16岁」，没有对〈Small Girl〉多做介绍，但MV在YouTube说明栏写了一行字：尊敬所有形式的爱。



YouTube底下许多网友长篇叙述自己对MV的解读或是心得，除了以李泳知的角度说明「无论怎么样的女孩，还是会有那么一个男孩关爱自己」，也有人以D.O.的角度表示，「比较矮小的男人也会和高大的女人一样拥有压力，感受到为了帅成为帅气的男人付出多少努力」。

另外，李泳知不晓得是不是太害羞，拿了自己X头的「俊表泳知」（cos《花样男子》具俊表）贴撇清：「MV里的女子不是我，我长这样。」令人莞尔。



뮤비 속 여자는 제가 아닙니다

저는 이렇게 생겼습니다 pic.twitter.com/4RKHPhQwCR — 이영지 (@dokgodieinsaeng) June 21, 2024

▼前一日公开的live版〈Small Girl〉也有糖！网友都说李泳知不敢正面看都敬秀XD



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