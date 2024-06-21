NCT仁俊公开素人手机号码怒斥「私生」，怎料竟是乌龙一场！当事人遭大批粉丝骚扰辱骂、喊冤报警

NCT成员仁俊昨日下午在付费沟通服务Bubble公开一个手机号码、怒斥私生饭骚扰，不料事情立即出现大反转，最终仁俊和所属社都公开道歉。

仁俊在Bubble公开某手机号码的截图，表示：「别在打电话了，我公开这个人的号码了。」 随后一名网友PO文自称是手机号主人A某的朋友，表示A某当时想打给另一个朋友，拨通通讯录里以朋友姓名存储的号码后接电话的却是一名男性。 A某问朋友是否换了电话，该男性表示会举报这个号码，A某慌乱之下挂断电话，细看后发现朋友的号码是以「名字」而非「姓名」存储。 随后A某开始受到国内外电话骚扰和上千封简讯辱骂，猜测自己被当做偶像私生，上网搜索才发现已经被仁俊公开手机号，於是前往警局报警。



엔시티 런쥔 사생 번호 공개저격 했는데

당사자 지인 글 올라옴 pic.twitter.com/SLMZkVKSay — 수파두파 (@SUPADUPAMY) June 20, 2024

警方与仁俊经纪人通话，经纪人先是表达歉意，但仁俊仅在今天就接到了30多通私生电话、神经敏感，最终因A某这通电话爆发，最后还说了一句「（A某）确实有可能是私生啊」。 A某认为拨错号码是她不对，但仅因怀疑就公开普通人号码亦欠缺妥当，还导致她必须换手机号码，要求SM和仁俊正式道歉。

有人质疑A假装无辜，因为拨错号到艺人手机的几率似乎微乎其微。 但其实如果刚换手机号的话，收到旧主人朋友的联络也不是毫无可能，例如金宇彬就曾收到陌生小朋友简讯，内容是拜托叔叔买零食回来。



时隔一日，SM娱乐终於通过媒体公开道歉，表示仁俊把不认识的号码误以为私生发布在平台上，正在深刻反省这一轻率行为，对因此受害的人致歉。

仁俊也在个人IG PO出道歉文：「向因我昨天的轻率举动而受到损害的人致歉。一直希望通过音乐和舞台带给大家好的能量，但在某个瞬间判断力变得模糊，做出了错误的选择……由於我的轻率行为，受害者正在承受痛苦。请停止联络受害者。我深感懊悔，以后会注意不再做出这样仓促的行为。」



此外，仁俊今年4月曾因状态不佳、焦虑症等问题暂停活动，本月11日在Bubble透露长期遭到私生骚扰、包括生病休息期间。



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