《帳篷外面是歐洲》最新一季陣容確定！羅美蘭＋郭善英＋李世榮＋李主儐成共同旅伴！

tvN旅遊實境綜藝《帳篷外面是歐洲》已進行多季錄製，邀請許多電影電視的知名演員們共同到歐洲旅遊，體驗美好風景。而最新一季的成員也在日前公開，將由羅美蘭＋郭善英＋李世榮＋李主儐四位共同出遊。

tvN《帳篷外面是歐洲》利用露營的方式代替住飯店，以租車代替火車，以當地超市代替高級餐廳，用自助旅行的方式來到歐洲體驗的療癒旅遊節目，之前也有男演員版，今年2月首次播出女演員版本後，受到許多觀眾們的喜愛，因此也即將推出新一季的內容。



而上一季節目中擁有15年露營經驗的羅美蘭，將再度為大家帶來露營的樂趣，並且將善用當地食材做出新式露營料理，帶給觀眾們耳目一新的感覺。最近以《機智醫生生活》《Moving異能》《碰撞搜查線》電視劇獲得大家喜愛的演員郭善英，也將參與本次節目，她表示這是自己第一次到歐洲旅行，也是第一次挑戰露營型態，所以相當有意義。



另外近期以《淚之女王》以及千萬電影《犯罪都市4》受到矚目的李主儐，也確定參與本次行程，平時休閒也熱愛登山及露營等戶外活動的李主儐，將以有經驗者擔任羅美蘭的左右手。本次旅行中的老么李世榮，也因2014年曾在電影中與羅美蘭合作而結緣，好奇她將為旅程增添什麼樣的樂趣。而本次《帳篷外面是歐洲》也是第一次在夏季進行露營，也請大家期待最新一季的內容。



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