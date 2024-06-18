大声也看了K.Will破天荒MV！洪锡天怨没找他拍，幸好男主角还是徐仁国&安宰贤XD

韩国名歌手K.Will上半年积极巡回各大YouTube综艺，在徐仁国的《跳过间奏》及金在中《在朋友》都聊到自己相当知名的〈拜托不要这样〉（请不要这样）MV，自己也表示「让别人看到是自己的乐趣」。最近除了金在中，大声也让K.Will享受到了乐趣！

▼还没看过MV的请先看



大声表示自己会听〈拜托不要这样〉但没看过MV，K.Will虎视眈眈(?)要大声先看完MV、一次看到最后。当大声看到重要一幕――徐仁国撕掉照片，把自己和新郎安宰贤合在一起――他张大嘴喊：「唉？不要这样！这是什么？天啊！太酷了吧！」同时间K.Will已经边笑边用手机录大声的反应了XDDD。



大声秒懂K.Will新歌MV是要拍续集，似乎还害羞到搧起风来。工作人员说了一句「World Gay Will」，K.Will超激动反驳：「我怎么会是World Gay？是仁国！我不是！」



K.Will还爆料有天他接到安宰贤电话，安宰贤把电话转交洪锡天。听到「洪锡天」三个字，大声又笑出来了，因为洪锡天是知名出柜艺人啊！洪锡天对K.Will说：「我刚刚才看MV，你很没意思，为什么拍了这种东西没有找我！下次无论如何我都会出现，你喊我一声就好了。」K.Will坦承找洪锡天的话MV氛围会太强烈（字幕直接放上18禁符号了XD），但这次MV公开前会先恭敬的请洪锡天看。



时隔11年拍续集，新歌歌名是歌名是〈没有适合我的离别歌曲〉（K.Will简称「我无言了」），K.Will也希望能像〈请不要这样〉成功，透露新MV「会把前作的细节放大」，徐仁国和安宰贤会再度出演，他只求MV能详细叙述两人故事就好。K.Will也说明MV不是为了追求人气才制作，是希望吸引人关注他的歌曲、让多些人知道他发了新辑。

▼（已定位9:39）



▼〈没有适合我的离别歌曲〉MV预告稍早已公开，点播量迅速上涨！



*推荐阅读：

〈K.Will说的「恭喜你没看过这MV」是这意思！金在中首次看〈拜托不要这样〉反应：〉



‎〈打造徐仁国变「World Gay」的男主角们重聚！K.Will还想找徐仁国&安宰贤拍续集〉



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