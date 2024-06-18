玉澤演將與木村拓哉同台合作！出演日本電影《天才主廚在巴黎》

2PM兼演員的玉澤演將演出日本電影《天才主廚在巴黎》，除了透過大螢幕與大家見面外，他的合作對象更是巨星木村拓哉！讓觀眾們相當期待兩人的同框。

近來有許多韓國演員逐漸進軍日本OTT平台或是出演日本電視台製作的作品，譬如李政宰成為第一個進入Disney+原創系列《星際大戰：侍者》的韓國演員，以及將與小栗旬合作，出演日本Netflix原創系列《浪漫匿名者》的演員韓孝周，而接下來則是玉澤演。玉澤演所屬公司51K表示，玉澤演將演出日本電影《天才主廚在巴黎》，請大家多多期待。

日本電影《天才主廚在巴黎》是改編自2019年木村拓哉在TBS播出的電視劇作品《天才主廚在東京》，包含木村拓哉、鈴木京香、澤村一樹、大川光弘等原班人馬將再度合作電影版，劇情描述在日本獲得米其林三星後，在法國料理的發源地巴黎，開設了一家名為「大巴黎」餐廳的天才廚師展開的故事，備受期待。



玉澤演在片中將飾演一位韓裔加拿大人，是一位甜點師傅，雖然充滿魅力但卻處處與主廚木村拓哉作對，將相當吸引觀眾們的目光。作為有所堅持的甜點師傅，對甜點也有著異常的熱情，玉澤演將在片中完美消化日語、韓語以及法語三種語言，展開相當有存在感的演出。

玉澤演透過公司表示，能與自己憧憬中的大明星木村拓哉合作，感到相當興奮，並且榮幸。拍攝期間往返日本與巴黎，與海外各國的工作人員合作，也讓玉澤演學習到很多，也認為自己只要能夠全心投入角色中，隨時可以迎接新的挑戰，希望也透過本次的作品，讓觀眾們也能朝向自己的夢想前進，總有一天能夠得到實現夢想的勇氣。《天才主廚在巴黎》預計在今年冬天於日本上映。

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