RED VELVET回歸，她的風格氛圍大轉變，連粉絲都差點認不出！撞臉好幾位女愛豆

出道10週年的女團回歸在即，公佈了新專輯宣傳照，卻引來無數疑惑的聲音，差點沒認出來？ ！

18日，女團RED VELVET通過官方X（舊Twitter）公開了新專輯《Cosmic》概念照，成員們耀眼的美貌和獨特的妝髮造型與陌生的背景絕妙地融合在一起，營造出既神秘又獨特的氛圍感，能夠感受得到RED VELVET希望通過新專輯帶來驚喜，獨一無二的風格讓人期待感暴增。



不過廣大粉絲的目光都落在了成員Joy身上，她與以往風格大不同的模樣引發了粉絲和網友們的好奇心。 她梳著長長的羊角辮，身穿平口長裙，不知是不是因為減肥的原因，五官比之前更加突出，眼睛顯得更大了。如果說以前的Joy走的是甜美果汁風，如今的她則多了Girl Crush的味道。



不過不少網友看到Joy的新照後都產生了疑惑，表示：「還以為是(G)I-DLE的小娟」、「有點像小娟，還有點像NMIXX的Sullyoon」、「角度不同看到的樣子也不同」、「差點沒認出來是Joy」、「是不是修圖修太過了啊」、「怎麼還有點像徐穗珍啊」等。

此外，RED VELVET的新專輯《Cosmic》將於6月24日上線。

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