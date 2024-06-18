李常敏51歲才知道自己有弟弟！波折家族史讓人心疼

《我家的熊孩子》EP.397播出了李常敏（又譯李尚敏）除了母親喪禮之外，第一次和親戚聚會的過程，過程曝光從未曝光的「家族史」，讓許多人看了備感心酸。

音樂製作人暨歌手出身、現為綜藝人的李常敏，是單親家庭由母親一手拉拔大。母親林麗順（曾譯林汝順，此集戶口本顯示「林麗順」）2017年也隨著李常敏上過《我家的熊孩子》，遺憾的是下半年健康便急轉直下，後來也未再上過節目，而李常敏不時會傳達母親的狀況。去年11月母親過世，李常敏後來在節目上悼念母親，曝露悲傷心境。



最新一集《熊孩子》，李常敏第一次來到光州見外婆家親戚，過去他一直不了解母親的家人，認為自己家和其他家人斷絕聯繫，但其實是母親在他長大後便不再帶他回去，或許那是母親的保護方式。

李常敏和大舅母、小舅父、表姐與表哥見面，從他們談話中得知，李常敏母親生下李常敏後和李常敏父親有爭執，導致李常敏出生2年才報戶口有了正式名字，戶口報在李常敏父親底下，後來李常敏母親生怕李常敏被搶走不斷搬家，直至李常敏父親4、5歲時過世。戶口後來也衍生問題，這些年李常敏都無法用監護人的身分替母親辦理手續，都得透過小舅父。

李尚敏從親戚口中稍稍了解父親，也第一次知道自己曾有弟弟。李常敏表示母親喪禮上姨媽對他說：「你弟弟死的時候都是我料理後事的。」他相當震驚、從來不知道自己有弟弟。大舅父告訴李尚敏他曾有個弟弟叫「常浩」（尚浩），但出生不久便夭折了。李常敏如今回想，才知道母親曾抱著自己哭的記憶，應是哭泣弟弟之死而非父親之死。



「所以媽媽對常敏的感情應該更多。」表哥這麼說，表姐也說因此姑母（李常敏媽媽）更一心向著李常敏。透過這些親戚，李常敏也首度知情媽媽會向親戚表達對自己擔憂，卻不曾在自己面前表露擔心。當表姐說出媽媽堅決不再婚一事，李常敏又想起那是他最後悔的一件事──要求媽媽別改嫁，但大家都明白他當時還小、難免擔心媽媽離開。



李常敏慶幸的是，他曾以為媽媽的人生很孤獨，原來都是誤會。他坦言過年過節家裡都很冷清，不過現在能夠理解媽媽了。親戚們最後替李常敏準備生日驚喜、替他51歲生日慶生，李常敏和他們約好繼續聯絡、換他為大家過生日。

看著影片，棚內主持人與媽媽們心疼到紅了眼眶甚至拭淚，見到李常敏在媽媽過世後有了其他「家人」同時感到欣慰。



▼相關影片（香港觀眾可至黃Viu收看完整節目，整理遺物是EP.371（2023年播出）、家族史曝光是EP.397（最新2024年））



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