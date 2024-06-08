【韓網熱門】細亞俊秀第一次見到BIGBANG大聲的想法

細亞俊秀近日出演BIGBANG成員大聲的網綜《家大聲》，被製作組問到對彼此的第一印象時說：「東方神起剛出道的時候，粉絲和大眾看到我的反應都是『哇他一定唱歌很好』，因為成員們都是不得了的花美男，不論誰看都覺得我是主唱。 之後某一天BIGBANG出現了，我看到大聲就想：『他唱歌該有多好啊？ 會吞掉整個大韓民國吧！』」



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韓國網友評論：

1. 坦白講，全國民都是這樣想的kkkk

2. 太陽對大聲的第一印象也是這樣，GD則是：「到底想幹什麼啊？ 」kkkk

3. 大家去看BIGBANG紀錄片，真的就是把附近中學踢足球的孩子臨時叫過來的水準kkk

4. 大聲就是聽說YG完全不看臉只看實力才去YG試鏡的kkk

5. 大聲的聲線看似常見其實一點也不常見，聽起來很舒服

6. 當時看BIGBANG紀錄片，發現這個長得像鄉下小土狗的人唱歌居然很好，從那時起入坑了kkk

7. 好像神童也聽過相似的話kkk

8. 其實太陽才是主唱，但高音是大聲負責

9. 俊秀明明很帥很可愛！！！

10. 我就是因為俊秀長得可愛才喜歡他kkk後來發現歌舞也超強，嚇了一跳

11. 這既視感kkk作為聽過同樣評價的人，確實可以拿這件事開玩笑kkk

12. 不管多少人這樣講過，終究有些無禮，但俊秀先降低了自己，就很有sense

13. 其實我猜到他會這樣講，但沒想到他先說了自己也聽過類似的話，好善良啊kkkk

14. 俊秀還是這麼擅長綜藝kkk

15. 居然能看到這兩位一起拍談話節目kkk歲月啊

出處：https：//theqoo.net/hot/3267668466

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