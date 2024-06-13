「小器國」金鍾國來教訓崔振赫了！狂唸崔振赫浪費冷氣浪費溼紙巾

崔振赫最近幾集在《我家的熊孩子》曝光與媽媽日常相處，結果媽媽老是被他氣得火冒三丈，原因是經常消費在沒用的東西上，又不願意記帳正視自己的問題。

*先前報導：

呆萌崔振赫被媽媽暴風嘮叨，還被唱衰「不如不要結婚」！曝不止被一個前女友劈腿

‎《我家的熊孩子》崔振赫為了記帳結果花更多錢！媽媽看了火冒三丈

崔振赫和媽媽鬥嘴第二彈！媽媽還是把「瘋子」掛嘴邊，兒子做錯事還是敢回嘴

9日播出的最新EP.397，振赫媽媽最喜歡的兩個熊孩子登場崔振赫家，一個是節約聞名的「小器國」金鍾國，一個是終於還清大筆債務的李常敏，他們都被認為振赫媽媽認為是崔振赫能好好管理財務的模範。在他們還未進崔振赫家裡就引發爆笑，李常敏在電梯裡默默的說：「這位朋友我無法獨自承擔……」



沒錯，李常敏不敢罵的、不敢阻止的金鍾國都來！金鍾國從崔振赫冷氣一次開兩台、開18度就開始唸，還有吃炸雞用多張溼紙巾，就連廚房的燈裝潢太多也唸！有趣的是當崔振赫反駁時，金鍾國便會說自己有多節約、有多麼無物慾，崔振赫媽媽支持金鍾國，金鍾國媽媽倒希望金鍾國別太誇張。就連李常敏都被金鍾國唸溼紙巾用太多，李常敏只能委屈的喊：「我是哥哥啊……」



崔振赫和金鍾國完全是相反人物，崔振赫坦言自己是因為20幾歲時拚命賺錢幫家裡還債，現在有閒錢也有了「補償心態」，很容易被小東西吸引、耳根子又軟。李常敏問金鍾國「應該沒被詐騙過吧」，金鍾國卻說有，甚至被騙了十億韓元（568萬港幣或2350萬台幣左右）有，他只是聽人勸說要理財就投資了，現在的他無欲無求（大概只愛健身XD）。



李常敏最後聯手和金鍾國測試崔振赫會不會上當受騙，還真的受騙了……媽媽氣炸了，她本來還相信崔振赫有把自己的教誨聽進去呢！

▼節目片段（香港觀眾可至黃Viu收看完整節目）



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