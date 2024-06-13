「小器国」金钟国来教训崔振赫了！狂念崔振赫浪费冷气浪费湿纸巾

崔振赫最近几集在《我家的熊孩子》曝光与妈妈日常相处，结果妈妈老是被他气得火冒三丈，原因是经常消费在没用的东西上，又不愿意记帐正视自己的问题。

*先前报导：

呆萌崔振赫被妈妈暴风唠叨，还被唱衰「不如不要结婚」！曝不止被一个前女友劈腿

‎《我家的熊孩子》崔振赫为了记帐结果花更多钱！妈妈看了火冒三丈

崔振赫和妈妈斗嘴第二弹！妈妈还是把「疯子」挂嘴边，儿子做错事还是敢回嘴

9日播出的最新EP.397，振赫妈妈最喜欢的两个熊孩子登场崔振赫家，一个是节约闻名的「小器国」金钟国，一个是终於还清大笔债务的李常敏，他们都被认为振赫妈妈认为是崔振赫能好好管理财务的模范。在他们还未进崔振赫家里就引发爆笑，李常敏在电梯里默默的说：「这位朋友我无法独自承担……」



没错，李常敏不敢骂的、不敢阻止的金钟国都来！金钟国从崔振赫冷气一次开两台、开18度就开始念，还有吃炸鸡用多张湿纸巾，就连厨房的灯装潢太多也念！有趣的是当崔振赫反驳时，金钟国便会说自己有多节约、有多么无物欲，崔振赫妈妈支持金钟国，金钟国妈妈倒希望金钟国别太夸张。就连李常敏都被金钟国念湿纸巾用太多，李常敏只能委屈的喊：「我是哥哥啊……」



崔振赫和金钟国完全是相反人物，崔振赫坦言自己是因为20几岁时拚命赚钱帮家里还债，现在有闲钱也有了「补偿心态」，很容易被小东西吸引、耳根子又软。李常敏问金钟国「应该没被诈骗过吧」，金钟国却说有，甚至被骗了十亿韩元（568万港币或2350万台币左右）有，他只是听人劝说要理财就投资了，现在的他无欲无求（大概只爱健身XD）。



李常敏最后联手和金钟国测试崔振赫会不会上当受骗，还真的受骗了……妈妈气炸了，她本来还相信崔振赫有把自己的教诲听进去呢！

▼节目片段（香港观众可至黄Viu收看完整节目）



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