《我家的熊孩子》崔振赫為了記帳結果花更多錢！媽媽看了火冒三丈

還記得崔振赫前陣子第一次帶媽媽露面《我家的熊孩子》嗎？媽媽瘋狂念他金錢觀念不足，而熟悉他的觀眾或許都知道他是「裝備派」，就算沒技能也要裝派頭，會花費許多金錢在外觀上，最新一集EP.392總算揭露他的錢是如何消逝的。

*前情提要：‎呆萌崔振赫被媽媽暴風嘮叨，還被唱衰「不如不要結婚」XD 曝不止被一個前女友劈腿

崔振赫找上剛還完69億債務的李常敏，表示媽媽最欣賞他和金鍾國了，金鍾國是因為節約的關係，李常敏是因為有能力存到錢還債。媽媽在攝影棚裡看著崔振赫，明白的表示會對崔振赫頭痛，正是因為他就算賺錢也不會存，還透露觀眾在《熊孩子》所看到的崔振赫和私下無異，所以自己在家看電視並不會特別生氣。



媽媽是習慣對崔振赫頭痛了？還是我們畫面看到的她生氣的樣子，正是她平時的模樣？媽媽到底在氣什麼？看崔振赫走一趟文具店就知道了……他特地找李常敏一起逛文具店，說要買記帳筆記本，怕弄丟一次買了好幾本，怕媽媽看了會念又買成上鎖型，東看西看最後買了一大籃文具用品，李常敏一開始勸阻不成就放棄了，對他的花費也覺得「驚嚇」不已。



更誇張的是，他們一起到咖啡店喝咖啡，崔振赫看到「買6塊曲奇餅送一杯咖啡」的促銷牌子，就讓李常敏跟著挑6塊餅乾，他全買單。崔振赫共買了12塊咖啡拿到兩杯免費黑咖啡，笑嘻嘻的認為自己「賺到了」，李常敏覺得太奢侈、浪費，卻不知道該如何向他解釋，只好尊重他的觀念。在咖啡店著手記帳時，崔振赫竟然沒拿收據無法精準記帳，李常敏也忍不住念他了。



整個過程媽媽幾乎是皺眉、傻眼看著一切發生，嘴裡不斷唸著兒子瘋了，更忍不住再說一次「沒有女人敢接近他」，連主持人申東燁都說「看完後能理解伯母為何一直囉嗦了」XD。



另外，此集開場時，崔振赫媽媽向來賓崔民秀之妻姜珠恩表達感謝，透露崔民秀非常照顧崔振赫，崔振赫凌晨入伍當兵時是崔民秀陪同前往，此事崔振赫早前在節目說過，不過入伍影片是此次才公開。崔振赫和崔民秀是2014年拍攝《傲慢與偏見》結緣，隔年崔振赫入伍。



▼上述相關影片（中文翻譯版本香港觀眾可至黃Viu收看）



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