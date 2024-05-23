崔振赫和媽媽鬥嘴第二彈！媽媽還是把「瘋子」掛嘴邊，兒子做錯事還是敢回嘴XD

不管媽媽怎麼唸，崔振赫還是可以淡定回嘴並自顧自散漫，看了要笑死XDDD

《我家的熊孩子》最新一集EP.394，崔振赫和宛如軍人的媽媽又來啦！兩人同框上節目再度上演鬥嘴第二彈！

*先前爆笑鬥嘴回顧：‎呆萌崔振赫被媽媽暴風嘮叨，還被唱衰「不如不要結婚」XD 曝不止被一個前女友劈腿

此集崔振赫和媽媽要搬家，但崔振赫一如往常散漫(?)，並不著急收拾東西，當媽媽要幫他煮早餐時，兩人為了要吃咖哩飯還是漢堡爭執不休，崔振赫忍不住說：「媽你好像對吃飯有強迫症，一定要吃早餐的偏見……」但當媽媽問他到底要不要吃，他還是爽快的回答：「吃。」媽媽超無奈：「真是有病，變來變去的。」



餐桌上，媽媽向他確認寬頻網路、濾水器、電視等拆卸及安裝時間，崔振赫一問三不知倒突然提起算命：「去算命的話，都說不要和媽媽一起住，說是原本順利的也會變得不太順。」媽媽：「媽媽搬出去也會很輕鬆！」崔振赫：「那你什麼時候搬出去？」媽媽：「你搬出去！」崔振赫還是不放棄回嘴：「我會盡快搬出去的。」媽媽在棚內看這段影片搖搖頭：「我的笑不是真的笑……」



當崔振赫問起房子不是都登記在媽媽名下嗎，媽媽毫不留情說：「如果寫你的名字……房子……有可能會空中解體！」崔振赫都不好意思的笑了。媽媽再次叮囑他絕不要被騙了，要他「死也要把印章握緊」，不明就裡的崔振赫還問：「都死了，印章還有什麼用？」媽媽繼續激昂的唸，崔振赫繼續用淡淡的語氣回嘴……媽媽看他邊回嘴邊抽衛生紙擦汗，忍不住斥責：「差不多就好了！」這也難怪媽媽喜歡金鍾國了，金鍾國相當節儉一張衛生紙都不捨得用啊！



崔振赫的散漫果然讓他自己吃到苦頭，竟然預約錯搬家時間！他和媽媽只好匆匆忙忙讓辦家工人進家門、趕緊收拾收拾。到新家後，崔振赫疑似聽了李常敏的民俗方法搬新家先撒米，結果才撒一個房間就被媽媽罵，媽媽問他該如何清掃（打掃工具還沒搬來），他被問到啞口無言停手，結果走到客廳不小心撒一堆米出來。

媽媽機關槍似的訓斥：「呀！這是什麼以前的迷信方法啊！時代在變化啊，你在幹嘛！」崔振赫只好摸摸鼻子認錯、跪下來清掃，掃的過程不停安慰自己、安撫媽媽：「媽媽，你就把這些米當成是錢吧！我們這是在撿錢呢！」「動一動身體也好。」「媽媽，把一粒米想成是一百萬元吧！我們要變成千億有錢人了。」「我們澈底去霉運了。」媽媽又是一陣無奈，對著棚內其他人嘆：「我就是這樣生活的……」嘉賓李奎炯聽了都失笑。



媽媽整集不曉得罵了幾次崔振赫「瘋子」？後續崔振赫還做不少事惹媽媽生氣，像是硬要在門口裝沙包、點餐竟然用不同外送平台訂了同家餐廳同樣餐點，媽媽被迫和他一起吃兩份一模一樣的菜……雖然李東健媽媽替崔振赫緩頰，可能是媽媽在旁盯著點餐才讓崔振赫點錯，但主持人申東燁還是覺得「用不同平台點到一模一樣的餐」很了不起：「是我們《熊孩子》寶貝中的寶貝啊！」（媽媽表示可以把崔振赫送給申東燁XD）



YouTube上相關影片網友留言：「看兩位看得很開心，聽說崔振赫演員中的孝子，努力工作還清父母債務還替他們買房（按：EP.392崔振赫透露過小時候因股票窮過）。就算那麼厲害的嘮叨也能笑著和他們生活，真是善良的兒子啊，在新家兩位要幸福哦」、「最近看過的綜藝節目中最搞笑的」、「崔振赫太搞笑了，後面訂炸醬麵媽媽的嘮叨好像很過分，但是崔振赫卻連連犯荒唐的失誤，還堅持頂嘴、自認還可以，和媽媽是夢幻的笑聲組合，請長長久久出現」、「崔振赫媽媽太有意思了，希望每次都出現」。

而崔振赫點了不同平台同樣餐點一事，荒謬到崔振赫自己都懷疑是不是癡呆了，也有網友提議崔振赫可以就醫，假設不是刻意演出的話。（小編想說：看過程，崔振赫應該是在A平台點好了送出，程式也關掉了，但沒注意餐點已訂好的他，順手打開B平台再找一次剛剛的餐廳再點了一次，或許純粹是「散漫」犯的錯，但如果和注意力不集中有關係便另當別論了，此集其他熊孩子希澈、金鍾旼與殷志源前往相關醫院測試是否有成人ADHD，頗發人省思。）

▼相關影片（香港觀眾可上黃Viu收看中文字幕版本）



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