羅人友下車《兩天一夜》加盟新劇《Motel California》，搭檔《衣袖紅鑲邊》《烈女朴氏》李世榮

今日MBC電視台宣布，演員羅人友和李世榮確定主演最新金土劇《Motel California》，該劇有望成為羅人友入伍前最後一部作品。

《Motel California》講述在鄉下汽車旅館出生長大的「池江熙」（音，李世榮 飾），在12年前逃離的故鄉與初戀「千延秀」（音，羅人友 飾）重逢的故事。

池江熙是附近一帶最愛管閒事的人，身為混血兒從小就在人們的議論聲成長，內心深藏傷痕。 20歲的第一天，江熙毅然決然拋下初戀與親人，獨自一人來到首爾從事室內設計師的職業。 在即將攀上事業頂峰的瞬間，江熙不得不無奈地回到Motel California。



李世榮在《衣袖紅鑲邊》演技大放異彩，去年的新作《烈女朴氏契約結婚傳》亦收穫好評。



千延秀是一名獸醫，是一輩子只愛一個女人的純情男孩。 因為農場主們積極為他安排相親，故意默認了即將與同事結婚的傳聞，令江熙產生誤會。



羅人友本月7日剛剛宣佈從擔任固定成員的綜藝《兩天一夜》下車，下半年要專心拍攝新的電視劇。 羅人友1994年出生、今年即將滿30周歲，已到服兵役最後期限，這部劇有望成為他入伍前最後一部作品。羅人友今年初憑tvN劇集《和我老公結婚吧》斬獲各國觀眾芳心。



《Motel California》改編自沈潤瑞（音）作家的長篇小說《Home，Bitter Home》，由《365：逆轉命運的1年》編劇李瑞允、《The Game：倒數計時》導演張俊浩、《愛情場景編號》導演金亨民聯手打造，一共12集、明年播出。

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