又一位高帥模特兒兼演員崔光綠！為演出《雖然不是英雄》中外型冷漠內心卻溫柔的鬍子大叔增重30公斤！

模特兒兼演員的Roy崔光綠為演出《雖然不是英雄》改變自己的帥氣外型而增重30公斤，大家都已經快忘了他原本帥氣的模樣。長得像混血兒的他其實是純正的韓國大田人，之前在劇中一口流利的法語也是另外學習的。

最近剛播畢的JTBC土日電視劇《雖然不是英雄》，其中崔光綠飾演騙子家族中的鬍鬚大叔，雖然也是桑拿房詐騙的成員之一，不過他總是默默跟著福伊娜，而做出許多令人發笑的行動，而為了本劇改變自己的帥氣造型成為高壯的鬍子大叔，崔光綠也透過經紀公司表達終映感想。



崔光綠曾以《綠色媽咪會》出道，當時在劇中的帥氣存在就已令人印象深刻，而他表示《雖然不是英雄》將成為他演員生涯的一部轉捩點作品，自己也非常喜愛這部電視劇，為了本次的角色外型增加了將近30公斤體重，在拍攝期間也持續增胖，希望讓觀眾看到自然發胖的大叔，他覺得似乎也是不錯的方式。日後他也希望不拘泥於角色，而盡量展現多種令人產生共鳴的演技。

崔光綠本次在劇中的大叔角色，總是讓原本緊張的劇情中增添不少趣味，也得到觀眾們的一致好評。雖然與小女孩福伊娜有著年齡差，兩人卻能像朋友一樣玩在一起，而讓桑拿房的詐騙團體與福氏家族能真正地成為家人，最後甚至還跟秀賢有發展成戀情的可能性。



崔光綠也時常在IG上與大家分享他的照片，曾經是模特兒的他自然也是天生衣架子，據說在那之前他也曾是擔任空服員，轉戰演員後曾演出的作品有

《綠色媽咪會》《觸G核心》《絕世網紅》《阿斯達年代記：阿拉姆恩之劍》到《雖然不是英雄》。

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