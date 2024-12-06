【韓網熱門】今年播出的韓劇裡，最愛這對CP！

韓網友列出13組今年播出的韓劇CP作為示例，其中素善（率善）CP、洪白CP、潤吾&崔紅、厚英&洪珠都有很多人pick！13組CP名單及網友評論如下：

1. 《淚之女王》賢祐&海仁（金秀賢 金智媛）



2. 《背著善宰跑》任素（任率）&善宰（金惠奫 邊佑錫）



3. 《雖然不是英雄》歸拄&多海（張基龍 千玗嬉）



4. 《因為不想吃虧》志旭&海英（金永大 申敏兒）



5. 《夜晚盛開的花》如花&秀浩（李荷妮 李鍾元）



6. 《媽媽朋友的兒子》承效&石榴（丁海寅 庭沼珉）



7. 《陪玩的女人》持煥&恩河（嚴泰九 韓善夥）



8. 《是偶然嗎？ 》厚英&洪珠（蔡鍾協 金所炫）



9. 《愛過之後來臨的》潤吾&崔紅（坂口健太郎 李世榮）



10. 《來自地獄的法官》多溫&光娜（金宰永 朴信惠）



11. 《好搭檔》恩京&宇鎮（張娜拉 金準韓）



12. 《我明目張膽地夢想成為灰姑娘》車民&載琳（李濬榮 表藝珍）



13. 《和我老公結婚吧》志赫&智媛（羅人友 朴敏英）



韓國網友評論：

1. 最愛素善（率善）CP！

2. 我的時間仍停留在小素和善宰

3. 當然是金秀賢金智媛

4. 白洪CP不論顏值還是演技都是legend

5. 《是偶然嗎？》厚珠CP，像可愛的小兔和小狗

6. 車民載琳令人印象深刻ᅲᅲ《我明目張膽地夢想成為灰姑娘》真的很可愛、很讓人心動，同時又很性感。 求李濬榮表藝珍二搭！

7. 潤吾和崔紅的故事很美

8. 坂口健太郎和李世榮真的讓人心動

9. 喜歡《好搭檔》那對，我為什麼要嗑不該嗑的CP呢

10. 恩京&宇鎮雖然不是情侶，仍給人感覺十分美好。 宇鎮這個角色讓人有好感

11. 雖然名單里沒有，但《致我的解離》姜勳和申惠善飾演的周延和惠利也不錯

12. 《和我老公結婚吧》是今年的劇嗎？感覺好像已經完結兩年了...

出處： https://theqoo.net/hot/3434724491

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞