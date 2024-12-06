【韓網熱門】今年播出的韓劇裡，最愛這對CP！
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【韓網熱門】今年播出的韓劇裡，最愛這對CP！

韓劇   2024年12月6日   星期五17:47   Sani  

（封面圖源：各劇海報及劇照）

韓網友列出13組今年播出的韓劇CP作為示例，其中素善（率善）CP、洪白CP、潤吾&崔紅、厚英&洪珠都有很多人pick！13組CP名單及網友評論如下：

1. 《淚之女王》賢祐&海仁（金秀賢 金智媛）
（圖源：《淚之女王》劇照）

2. 《背著善宰跑》任素（任率）&善宰（金惠奫 邊佑錫）
（圖源：《背著善宰跑》海報）

3. 《雖然不是英雄》歸拄&多海（張基龍 千玗嬉）
（圖源：《雖然不是英雄》劇照）

4. 《因為不想吃虧》志旭&海英（金永大 申敏兒）
（圖源：《因為不想吃虧》劇照）

5. 《夜晚盛開的花》如花&秀浩（李荷妮 李鍾元）
（圖源：《夜晚盛開的花》劇照）

6. 《媽媽朋友的兒子》承效&石榴（丁海寅 庭沼珉）
（圖源：《媽媽朋友的兒子》海報）

7. 《陪玩的女人》持煥&恩河（嚴泰九 韓善夥）
（圖源：《陪玩的女人》劇照）

8. 《是偶然嗎？ 》厚英&洪珠（蔡鍾協 金所炫）
（圖源：《是偶然嗎？》劇照）

9. 《愛過之後來臨的》潤吾&崔紅（坂口健太郎 李世榮）
（圖源：《愛過之後來臨的》劇照）

10. 《來自地獄的法官》多溫&光娜（金宰永 朴信惠）
（圖源：《來自地獄的法官》劇照）

11. 《好搭檔》恩京&宇鎮（張娜拉 金準韓）
（圖源：《好搭檔》劇照）

12. 《我明目張膽地夢想成為灰姑娘》車民&載琳（李濬榮 表藝珍）
（圖源：《我明目張膽地夢想成為灰姑娘》劇照）

13. 《和我老公結婚吧》志赫&智媛（羅人友 朴敏英）
（圖源：《和我老公結婚吧》劇照）

韓國網友評論：
1. 最愛素善（率善）CP！
2. 我的時間仍停留在小素和善宰
3. 當然是金秀賢金智媛
4. 白洪CP不論顏值還是演技都是legend
5. 《是偶然嗎？》厚珠CP，像可愛的小兔和小狗
6. 車民載琳令人印象深刻ᅲᅲ《我明目張膽地夢想成為灰姑娘》真的很可愛、很讓人心動，同時又很性感。 求李濬榮表藝珍二搭！
7. 潤吾和崔紅的故事很美
8. 坂口健太郎和李世榮真的讓人心動
9. 喜歡《好搭檔》那對，我為什麼要嗑不該嗑的CP呢
10. 恩京&宇鎮雖然不是情侶，仍給人感覺十分美好。 宇鎮這個角色讓人有好感
11. 雖然名單里沒有，但《致我的解離》姜勳和申惠善飾演的周延和惠利也不錯
12. 《和我老公結婚吧》是今年的劇嗎？感覺好像已經完結兩年了...

出處： https://theqoo.net/hot/3434724491

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