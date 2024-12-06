【韓網熱門】今年播出的韓劇裡，最愛這對CP！

韓網友列出13組今年播出的韓劇CP作為示例，其中素善（率善）CP、洪白CP、潤吾&崔紅、厚英&洪珠都有很多人pick！13組CP名單及網友評論如下：
12. 《我明目張膽地夢想成為灰姑娘》車民&載琳（李濬榮 表藝珍）
韓國網友評論：
1. 最愛素善（率善）CP！
2. 我的時間仍停留在小素和善宰
3. 當然是金秀賢金智媛
4. 白洪CP不論顏值還是演技都是legend
5. 《是偶然嗎？》厚珠CP，像可愛的小兔和小狗
6. 車民載琳令人印象深刻ᅲᅲ《我明目張膽地夢想成為灰姑娘》真的很可愛、很讓人心動，同時又很性感。 求李濬榮表藝珍二搭！
7. 潤吾和崔紅的故事很美
8. 坂口健太郎和李世榮真的讓人心動
9. 喜歡《好搭檔》那對，我為什麼要嗑不該嗑的CP呢
10. 恩京&宇鎮雖然不是情侶，仍給人感覺十分美好。 宇鎮這個角色讓人有好感
11. 雖然名單里沒有，但《致我的解離》姜勳和申惠善飾演的周延和惠利也不錯
12. 《和我老公結婚吧》是今年的劇嗎？感覺好像已經完結兩年了...
出處： https://theqoo.net/hot/3434724491
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