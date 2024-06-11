李政宰只知道收購公司卻不管不問？《財閥家的小兒子》製片公司代表：他想要奪取經營權，請停手吧

關於「影帝」李政宰和他收購的萊蒙麗恩公司（Raemong Raein）之間的爭議，萊蒙麗恩的代表董事發表了反駁聲明。

早前，作為Artist United最大股東的李政宰，向莱蒙麗恩代表金東來提起損害賠償訴訟。

10日，萊蒙麗恩的代表金東來發佈聲明，反駁了李政宰，表示：「在Artist United對我提起損害賠償訴訟之後，他們又提起了為了獲得經營權而召開臨時股東大會的訴訟。 關於這一點，我想表達我的立場。 投資者李政宰從未來過我們的公司，也從未提出過任何關於未來經營的具體願景。 包括我在內的現任管理層明確表示，我們不能接受脫離萊蒙麗恩核心業務的上市公司收購。 之後，我們收到的回應是代表董事的辭職和更換、章程修改等通知，要求我們召開臨時股東大會。 」

「在成為第一大股東僅僅三個月之後，這些投資者的行動看上去只是利用萊蒙麗恩的現金資產作為其他公司收購的外殼。 不能讓為了獲得經營權而欺騙性地剝奪了萊蒙麗恩的所有員工共同努力取得的成果。 我們敦促李政宰等投資者立即停止不合理的嘗試，積極展開為了萊蒙麗恩的成長和發展而展開的真誠和合理的對話。 我們只能以全力回應壓力和攻擊，沒有其他選擇。 」

Artist United由李政宰擔任最大股東，目前持有萊蒙麗恩公司18.44%的股份，是該公司最大股東。 據悉Artist United在臨時股東大會上提出任命李政宰和鄭雨盛等4人為內部董事的議案。 此外，他們還提出了公司名稱變更、業務目的增加、公告方式變更等多項議案，但現任管理層未能滿足要求，因此Artist United方暗示可能採取法律手段，包括提起損害賠償訴訟。

萊蒙麗恩是一家製片公司，於2021年在韓國創業板上市，曾製作過熱門韓劇《財閥家的小兒子》和《成均館緋聞》等。

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