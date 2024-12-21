美國《時代雜誌》將《背著善宰跑》選為年度最佳韓劇，TOP 10《正年》《大都市的愛情法》《殺人者的購物中心》排名靠前

《時代雜誌》（TIME）於當地時間18日公佈了「2024年最佳電視劇10選」，其中由邊佑錫和金惠奫主演的《背著善宰跑》榮登榜首。

雜誌評價稱，《背著善宰跑》令人想起另一部偉大的穿越主題作品《你的名字》，相同點是主角在一開始對自己的愛情故事缺乏了解。 雜誌稱讚兩位主演的表現：「邊佑錫和金惠允通過真摯的演技詮釋了善宰和任素穿的不同人生階段，讓我們相信他們是青少年、然後是大學生、然後是30多歲的成年人，並且始終彼此相愛。 」



文章還高度評價了這部作品的配樂，指出原聲帶是愛情劇提升觀眾情感共鳴的重要工具，而《背著善宰跑》中由10cm演唱的《春雪》和主演邊佑錫演唱的《陣雨》無不是個中翹楚，邊佑錫甚至在今年的MAMA頒獎禮演唱了這首歌，足以凸顯這部劇的受歡迎程度。

《時代雜誌》稱：「雖然沒有大規模的製作預算、引人注目的明星，但這部作品有一個優秀且精心設計的劇情，這才是最重要的元素。」



第二名是tvN的《正年》。 雜誌評價道：「這不僅是一個弱勢者登上演藝界巔峰的故事，也講述了面對西方現代壓力的韓國文化傳統

。」



第三名為 TVING 的《大都市的愛情法》，雜誌認為這部劇「代表了韓國電視及其對酷兒經歷的描述的重大勝利」。



第四名是 Disney+ 的《殺人者的購物中心》，雜誌稱這部劇「演技精湛、鏡頭時尚、節奏完美」，是「韓劇類型多樣性的絕佳典範」。



第五名則是 JTBC 的《雖然不是英雄》，雜誌評價「今年韓劇中最好的愛情故事之一」。



第六名是SBS的奇幻爽劇《來自地獄的法官》。



第七名是TVING校園心理驚悚劇《金字塔遊戲》。



第八名是 tvN重生復仇劇《和我老公結婚吧》。



第九名是TVING奇幻劇《死期將至》。



第十名是Netflix 的浪漫喜劇《浮游先生》。



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