又一位高帅模特儿兼演员崔光绿！为演出《虽然不是英雄》中外型冷漠内心却温柔的胡子大叔增重30公斤！

模特儿兼演员的Roy崔光绿为演出《虽然不是英雄》改变自己的帅气外型而增重30公斤，大家都已经快忘了他原本帅气的模样。长得像混血儿的他其实是纯正的韩国大田人，之前在剧中一口流利的法语也是另外学习的。

最近刚播毕的JTBC土日电视剧《虽然不是英雄》，其中崔光绿饰演骗子家族中的胡须大叔，虽然也是桑拿房诈骗的成员之一，不过他总是默默跟著福伊娜，而做出许多令人发笑的行动，而为了本剧改变自己的帅气造型成为高壮的胡子大叔，崔光绿也透过经纪公司表达终映感想。



崔光绿曾以《绿色妈咪会》出道，当时在剧中的帅气存在就已令人印象深刻，而他表示《虽然不是英雄》将成为他演员生涯的一部转捩点作品，自己也非常喜爱这部电视剧，为了本次的角色外型增加了将近30公斤体重，在拍摄期间也持续增胖，希望让观众看到自然发胖的大叔，他觉得似乎也是不错的方式。日后他也希望不拘泥於角色，而尽量展现多种令人产生共鸣的演技。

崔光绿本次在剧中的大叔角色，总是让原本紧张的剧情中增添不少趣味，也得到观众们的一致好评。虽然与小女孩福伊娜有著年龄差，两人却能像朋友一样玩在一起，而让桑拿房的诈骗团体与福氏家族能真正地成为家人，最后甚至还跟秀贤有发展成恋情的可能性。



崔光绿也时常在IG上与大家分享他的照片，曾经是模特儿的他自然也是天生衣架子，据说在那之前他也曾是担任空服员，转战演员后曾演出的作品有

《绿色妈咪会》《触G核心》《绝世网红》《阿斯达年代记：阿拉姆恩之剑》到《虽然不是英雄》。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻