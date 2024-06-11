189cm「善宰」邊佑錫榮登國民初戀男神！海外巡演首站台北歌唱實力驚人，老闆滿意曬各大紙本報導～

演員邊佑錫因演出《背著善宰跑》而痛失本名，卻榮登為大家心目中最新的國民初戀＋純愛男神，首場海外演出選擇台北，一日兩場更為大家演唱劇中OST歌曲，展現驚人實力，自抵台那一刻也吸引眾多媒體大肆報導，人氣相當驚人，接下來各週他也即將前進亞洲其他國家。

首場海外演出，邊佑錫從仁川機場出境時就已感受到滿滿人氣，抵台後更多媒體與粉絲迎接，機場盛況驚人，更有許多粉絲們透過媒體的直播在線上觀看。邊佑錫的人氣不僅在韓國，而是在海外各國引發旋風，台北6月8日的首場演出也成為各界矚目焦點，在台停留的一舉一動也引發媒體報導。當然所到之處也太多粉絲跟車，而讓他失去了趴趴走的自由時間。



雖然《背著善宰跑》也常被拿來與台劇《想見你》做比較，包含時空穿越、命案追兇、純愛戀情等相同點，甚至邊佑錫還與許光漢是同一天10月31日生日，被譽為男神體質（別忘了還有李承協也同一天）。不過邊佑錫在《背著善宰跑》中所飾演的善宰面向更為寬廣，除了從19歲高中生演出游泳選手，20歲大學生開始樂團演出，34歲善宰已成了知名巨星等，並且《背著善宰跑》導演在穿越故事的敘事實力也被觀眾們肯定，細節非常細膩的呈現。



邊佑錫更親自演唱多首劇中OST歌曲，除了是演員以外，他的現場歌唱實力更令大家驚豔，台灣粉絲們大呼189公分的邊佑錫，兼具了帥氣又可愛，不斷寵粉給出小表情，更願意為了粉絲穿上庫洛魔法使的服裝，甚至因為粉絲們給予的驚喜應援環節而落淚，真性情的展現更加圈粉，許多粉絲們都帶著滿足的心情與他道別離開現場。



邊佑錫的公司老闆想必相當滿意，還特別收集了各大媒體的紙本報導拍照留念並公開於SNS上。不過人氣爆棚又寵粉的邊佑錫，相對也有許多跟車的粉絲而限制了他的自由行動，打擾他不公開的私人行程，是讓許多愛護他的郵筒們都頻頻皺眉頭的舉動，即使邊佑錫總是想照顧到所有粉絲，並向大家打招呼，但大部分理性的粉絲們都非常不贊同這樣的行為。希望邊佑錫在其他國家能夠更加自在的旅遊。



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