因被大股東詐騙140億！姜丹尼爾宣佈自己成立的經紀公司停業，表示：「既遺憾和惋惜」

上月20日，姜丹尼爾的法律代理人表示：「向首爾警察廳提出對 KONNECT 娛樂大股東僞造私人文件、貪污、瀆職、侵犯訊息及電腦等使用欺詐等嫌疑的刑事訴訟。」

（＊相關報導：姜丹尼爾被股東害到公司將倒閉停業！GFRIEND出身歌手Yuju等旗下藝人紛紛終止合約離開）

在9日，姜丹尼爾通過自己的 IG 發佈（公司）停業消息，他說：「在過去的5年裡，與作為我的圍欄也讓我學到責任感的 KONNECT 旅程落下帷幕。非常感謝一直以來一起哭一起笑，引領 KONNECT 的所有職員和相關人士，我不會忘記這份心意的。」



接著他說：「雖然最終結果令人感到非常遺憾和惋惜，但是我會像以前一樣努力克服的。爲了更好的未來，我會努力度過這段時間的。現在比任何人都關心我的 DANITY （粉絲名），我以後也會始終如一地作爲姜丹尼爾陪伴在大家身邊，我會努力盡快給大家帶來好消息，所以不要太擔心，好好吃飯！」表達自己的真心。



姜丹尼爾在2019年成立了 KONNECT 娛樂，一直作爲代表兼所屬藝人進行活動。從1人所屬公司開始，之後引進了Chancellor、GFRIEND出身的Yuju（裕株）、Dance Crew We Dem Boyz（WDBZ）。但是最近 KONNECT 娛樂的大股東A某的貪污疑惑浮出水面，受該事件的影響，目前 KONNECT 娛樂正在辦理停業手續，所屬職員全部被解僱及辭職。



不過在今日（10日）也傳出好消息，Water Bomb 官方 IG 也公布姜丹尼爾將在第一天登場，《2024 SEOUL Water Bomb》將在下月5日至7日舉行，包括 TWICE 娜璉、朴載範、ZIco、請夏、BiBi、權恩菲、Crush 等藝人都將出席。



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