【韓網熱門】金銀淑筆下男主吵架的話誰會贏？

1. 《巴黎戀人》韓啟柱

2. 《秘密花園》金祖沅



3. 《繼承者們》金潭



4. 《太陽的後裔》劉時鎮



5. 《鬼怪》金侁



原PO認為贏家應該是韓啟柱，最弱的是金潭XD

韓國網友評論：

1. 韓啟柱ONE TOP，剩下4個加起來也不是他的對手

2. 鬼怪連讀高中的听晫（恩卓）都吵不過，頂多跟金潭比一比誰最弱

3. 金潭先吵贏崔永道再說吧

4. 鬼怪可能連嘴都張不開，被戳到痛處就瞬移跑掉or發動雷雨

5. 韓啟柱dadadada說了一大堆，金侁：「好好好，你說的都對，哎呦~」

6. 我也讚成韓啟柱贏，金祖沅被戳中弱點就會愣住kkk

7. 韓啟柱不管別人說什麼都完全不受打擊，無條件會贏

8. 金侁跟韓啟柱爭論幾句就會向後倒下去kkk

9. 韓啟柱只是氣勢強，論能言善辯還要數劉時鎮

10. 高中生金潭看到韓啟柱的臉就閉嘴了，金侁一邊喝KANU咖啡一邊觀賞後生仔們吵架

11. 劉時鎮應該只會津津有味地觀賞哥哥們吵架，偶爾插句話。 金侊連話都插不進去kkk

12. 溫柔地擊碎——金侁，狗血淋頭——金祖沅，戰鬥用——韓啟柱

13. 金潭應該一下子就縮起來了，金侁劉時鎮講幾句就放棄，剩下金祖沅韓啟柱血光四濺，論持久力是韓啟柱勝

14. 先吵起來吧，一定很有趣

出處：https：//theqoo.net/hot/3269214046

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞