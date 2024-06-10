徐康俊退伍後收到100多部劇本～終於確定新劇啦！在《Undercover High School》變身國情院要員＆高中生！

MBC 新劇《Undercover High School》是一部喜劇，講述爲了追蹤高宗皇帝消失的金條下落，隱瞞國情院要員身份僞裝成高中生潛入學校生活中與朋友們團結起來，產生共鳴的故事。

徐康俊確定出演男主角，他將飾演「鄭海成（정해성）」一角，他雖然是國情院下屬的王牌要員，但在作戰中發生超大型事故，因此被降職。之後以學生身份僞裝潛入與高宗皇帝的金條有關聯的高中的作戰中，盡情享受着沒有命的高中生活的悲慘角色。



（＊延伸閱讀：徐康俊退伍已收到100多部劇本的邀約，大家想看他演：愛情戲VS反派男！）

2013年以《奇怪的保姆》出道的徐康俊，陸續出演的《心懷叵測的恢單女》、《華政》、《奶酪陷阱》、《天氣好的話，我會去找你》、《迷網追兇》等每部作品都以完美的角色消化能力，獲得觀眾們的喜愛。而《Undercover High School》也是他退伍後的首部作品，將穿梭於國情院要員和高中生這兩個角色之間，備受期待！



另外，有韓媒報導秦基周將出演《Undercover High School》的女主角，飾演鄭海成潛入高中的班主任「吳秀雅」一角。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞