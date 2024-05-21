【重大消息】姜丹尼爾被股東害到公司將倒閉停業！GFRIEND出身歌手Yuju等旗下藝人紛紛終止合約離開

人氣歌手「姜丹尼爾」被這位貪汙上百億的A某大股東給害慘了，所屬經紀公司KONNECT目前正面臨倒閉的停業狀態。

昨晚，姜丹尼爾對自營的經紀公司KONNECT娛樂的大股東A某（持股70%）採取刑事訴訟，稱A某利用大股東的身份，貪污公司資金，盜用名義使用法人印章等方法造成了140億韓元的損失。

目前公司已進入關閉相關業務的程序。 據悉，公司已有20位員工辭職，位於首爾新沙洞的辦公大樓也在今年初清算關閉。旗下藝人中Yuju（裕株）、Chancellor 和舞蹈隊We Dem Boyz（WDBZ）在專屬合約到期後紛紛離開了公司，姜丹尼爾本人也預計將在下個月合約結束時就離開。

姜丹尼爾方面對A某提出了四大項指控。偽造文書、貪污、瀆職、違反資訊電信網路法等重大嫌疑，在沒有經過執行長批准、董事會決議等任何正規法律程序的情況下，透過海外匯款、業務收入、作假帳、蓋公司法人章...等進行私人業務處理，從公司帳戶中擅自竊取資金。



早先報導：姜丹尼爾起訴經紀公司大股東：貪污盜用達140億！對方甚至連私人帳戶都不放過

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