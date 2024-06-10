因被大股东诈骗140亿！姜丹尼尔宣布自己成立的经纪公司停业，表示：「既遗憾和惋惜」

上月20日，姜丹尼尔的法律代理人表示：「向首尔警察厅提出对 KONNECT 娱乐大股东僞造私人文件、贪污、渎职、侵犯讯息及电脑等使用欺诈等嫌疑的刑事诉讼。」

（＊相关报导：姜丹尼尔被股东害到公司将倒闭停业！GFRIEND出身歌手Yuju等旗下艺人纷纷终止合约离开）

在9日，姜丹尼尔通过自己的 IG 发布（公司）停业消息，他说：「在过去的5年里，与作为我的围栏也让我学到责任感的 KONNECT 旅程落下帷幕。非常感谢一直以来一起哭一起笑，引领 KONNECT 的所有职员和相关人士，我不会忘记这份心意的。」



接著他说：「虽然最终结果令人感到非常遗憾和惋惜，但是我会像以前一样努力克服的。爲了更好的未来，我会努力度过这段时间的。现在比任何人都关心我的 DANITY （粉丝名），我以后也会始终如一地作爲姜丹尼尔陪伴在大家身边，我会努力尽快给大家带来好消息，所以不要太担心，好好吃饭！」表达自己的真心。



姜丹尼尔在2019年成立了 KONNECT 娱乐，一直作爲代表兼所属艺人进行活动。从1人所属公司开始，之后引进了Chancellor、GFRIEND出身的Yuju（裕株）、Dance Crew We Dem Boyz（WDBZ）。但是最近 KONNECT 娱乐的大股东A某的贪污疑惑浮出水面，受该事件的影响，目前 KONNECT 娱乐正在办理停业手续，所属职员全部被解雇及辞职。



不过在今日（10日）也传出好消息，Water Bomb 官方 IG 也公布姜丹尼尔将在第一天登场，《2024 SEOUL Water Bomb》将在下月5日至7日举行，包括 TWICE 娜琏、朴载范、ZIco、请夏、BiBi、权恩菲、Crush 等艺人都将出席。



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