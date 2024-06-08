砸100億就能登頂音源榜？ 業內人揭「SNS病毒營銷」內幕、路人訴苦「切歌七八次一直出來」，宣傳成本最終變高昂票價

現在音樂市場越來越豐富，很多人涉獵新歌時會打開各種主題playlist，不知你是否經歷過「突然跳出不符合主題歌曲」的詭異事件？ 韓國業內人士認證，這就是企劃社砸重金做的宣傳手法。

韓媒JoyNews24採訪了兩位路人，一位表示在店裡播放playlist時無端跳出風格迥異的某新人女團出道曲，且切歌七八次都切不掉、一直自動播放; 另一位表示在公司播放節奏強勁的KPOP時，playlist裡總是出現曲風完全不同的某新人男團出道曲，幾天後同事們甚至不知道歌手是誰就已經學會唱這首歌。



Photo by Mohammad Metri on Unsplash

小編在線上平台聽歌時也有相似遭遇，例如聽「男團新歌playlist」時突然跳出「女團新歌」、網紅突然推薦或觀看某歌曲MV，隱隱約約失去選擇音樂的自主性，其實這些都是所謂「SNS病毒營銷」造成的結果。

據業內人士，YouTube、Spotify、Apple Music、Melon都有被「SNS病毒營銷」染指，只要向平台投資幾十上百億就能讓特定歌曲隨機插入playlist，即便用戶沒有主動點歌、甚至不斷切歌仍要被迫聽上好幾遍，結果就是榜單成績優異，現實中卻沒有太多人認識相應的歌手。 此外，還有歌手所屬社會給網紅酬勞請他們在影片中宣傳特定歌曲，但影片本身並不會寫明包含付費廣告。



Photo by Abigail Lynn on Unsplash



這樣造成的問題之一是，歌手所屬社投入巨資描繪出漂亮的名號，開演唱會時當然要匹配相應的大場地，但可想而知座位根本無法坐滿，於是收回成本的唯一方式就是提高門票價格，SNS病毒營銷的成本最終由粉絲買單。

另一個問題更令人不安，當KPOP音源榜上游歌曲不是依據音樂製作能力排名而是仰賴「鈔能力」，外國聽眾接觸KPOP時便可能做出偏頗評價，對KPOP失去信任、感到失望。



Photo by Alphacolor on Unsplash

就連業內人士也質疑，所謂「SNS病毒營銷」強迫用戶聽特定歌曲，本質上與買榜無異。 但公平交易委員會對此看法不一，有人認為說到底只是一種廣告宣傳手段，也有人認為若違反競爭法、令消費者感到被欺騙，則應採取相應管理措施。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞