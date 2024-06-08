砸100亿就能登顶音源榜？ 业内人揭「SNS病毒营销」内幕、路人诉苦「切歌七八次一直出来」，宣传成本最终变高昂票价

现在音乐市场越来越丰富，很多人涉猎新歌时会打开各种主题playlist，不知你是否经历过「突然跳出不符合主题歌曲」的诡异事件？ 韩国业内人士认证，这就是企划社砸重金做的宣传手法。

韩媒JoyNews24采访了两位路人，一位表示在店里播放playlist时无端跳出风格迥异的某新人女团出道曲，且切歌七八次都切不掉、一直自动播放; 另一位表示在公司播放节奏强劲的KPOP时，playlist里总是出现曲风完全不同的某新人男团出道曲，几天后同事们甚至不知道歌手是谁就已经学会唱这首歌。



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小编在线上平台听歌时也有相似遭遇，例如听「男团新歌playlist」时突然跳出「女团新歌」、网红突然推荐或观看某歌曲MV，隐隐约约失去选择音乐的自主性，其实这些都是所谓「SNS病毒营销」造成的结果。

据业内人士，YouTube、Spotify、Apple Music、Melon都有被「SNS病毒营销」染指，只要向平台投资几十上百亿就能让特定歌曲随机插入playlist，即便用户没有主动点歌、甚至不断切歌仍要被迫听上好几遍，结果就是榜单成绩优异，现实中却没有太多人认识相应的歌手。 此外，还有歌手所属社会给网红酬劳请他们在影片中宣传特定歌曲，但影片本身并不会写明包含付费广告。



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这样造成的问题之一是，歌手所属社投入巨资描绘出漂亮的名号，开演唱会时当然要匹配相应的大场地，但可想而知座位根本无法坐满，於是收回成本的唯一方式就是提高门票价格，SNS病毒营销的成本最终由粉丝买单。

另一个问题更令人不安，当KPOP音源榜上游歌曲不是依据音乐制作能力排名而是仰赖「钞能力」，外国听众接触KPOP时便可能做出偏颇评价，对KPOP失去信任、感到失望。



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就连业内人士也质疑，所谓「SNS病毒营销」强迫用户听特定歌曲，本质上与买榜无异。 但公平交易委员会对此看法不一，有人认为说到底只是一种广告宣传手段，也有人认为若违反竞争法、令消费者感到被欺骗，则应采取相应管理措施。

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