【多圖】金寶羅今日婚禮！與《怪奇大廈》導演因戲結緣，AKMU秀賢唱祝歌、《SKY Castle》「冤家」金惠奫等到場慶賀

演員金寶羅與導演趙巴倫相戀3年於今日在首爾舉辦婚禮，眾多圈內好友到到場祝福，祝歌由金寶羅好友、樂童音樂家妹妹秀賢演唱，選曲是成始璄的《我們很般配》。

在《SKY Castle》中飾演勢不兩立對手的金惠奫、曾合作《沙之花也有春天》的演員李柱昇和李宙明、《Penthouse上流戰爭》演員陳智熙、Urban Zakapa趙賢雅等均出席婚禮。























金寶羅所屬社今年3月無預警宣佈她將在6月結婚，對方是比她大6歲的導演趙巴倫於。 兩人因2021年上映的電影《怪奇大廈》結緣，發展成戀人關係並經過3年的互相了解，如今正式步入婚姻禮堂。





金寶羅2005年出演電視劇《結婚》以童星出道，2018年在JTBC話題之作《SKY Castle》中飾演貧窮但聰慧倔強的女學生「金慧娜」受到大量關註，之後陸續出演了《她的私生活》《沙之花也有春天》《解禁男女》等多部電影和電視劇作品。





趙巴倫導演2017年在第21屆富川國際奇幻影展被授予「korean fantastic 短篇作品賞」而受到關註，曾執導《鬼劍奇兵》《幫派》《怪奇大廈》等作品。

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