IVE巴黎演唱會張員瑛被發現長肉了！竟然有人變胖反而更美了，韓網大讚：充滿元氣和活力

最近一段時間,IVE正在進行世界巡迴演唱會「IVE THE 1ST WORLD TOUR 『SHOW WHAT I HAVE』」中,不少粉絲發現成員張員瑛有了一點小小的變化,眾人對這一變化也喜聞樂見。

6月4日,IVE登上了法國巴黎舞台,與粉絲們見面。 張員瑛一亮相,廣大粉絲們就發現她比之前圓潤了一點點,原來尖尖的下巴,現在線條也流暢了許多,從裡到外都散發出健康的活力,如同「人間水蜜桃」。 要知道,張員瑛一直以瘦出名,甚至被不少黑粉拍到骨瘦如柴的「骷髏照」,令很多粉絲擔心她的健康,喊話希望她能胖一些。



SHE WAS SO PRETTYY ♡ #IVEINPARIS #WONYOUNG pic.twitter.com/ioe38WdHZ2