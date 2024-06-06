IVE巴黎演唱會張員瑛被發現長肉了！竟然有人變胖反而更美了，韓網大讚：充滿元氣和活力
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IVE巴黎演唱會張員瑛被發現長肉了！竟然有人變胖反而更美了，韓網大讚：充滿元氣和活力

明星   2024年6月6日   星期四09:20   Tracy  

（封面圖源：IG@for_everyoung10）

最近一段時間，IVE正在進行世界巡迴演唱會「IVE THE 1ST WORLD TOUR 『SHOW WHAT I HAVE』」中，不少粉絲發現成員張員瑛有了一點小小的變化，眾人對這一變化也喜聞樂見。

6月4日，IVE登上了法國巴黎舞台，與粉絲們見面。 張員瑛一亮相，廣大粉絲們就發現她比之前圓潤了一點點，原來尖尖的下巴，現在線條也流暢了許多，從裡到外都散發出健康的活力，如同「人間水蜜桃」。 要知道，張員瑛一直以瘦出名，甚至被不少黑粉拍到骨瘦如柴的「骷髏照」，令很多粉絲擔心她的健康，喊話希望她能胖一些。

對於張員瑛長肉的消息，廣大粉絲們也非常開心，紛紛留言表示：「長肉反而更美了，又甜美又元氣」、「每次她出現都覺得是公主駕到」、「太美了，整個人都散發出健康的美感」、「居然有人長肉了也這麼好看，反而比瘦的時候更美」等。

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