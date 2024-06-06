IVE巴黎演唱会张员瑛被发现长肉了！竟然有人变胖反而更美了，韩网大赞：充满元气和活力

最近一段时间，IVE正在进行世界巡回演唱会「IVE THE 1ST WORLD TOUR 『SHOW WHAT I HAVE』」中，不少粉丝发现成员张员瑛有了一点小小的变化，众人对这一变化也喜闻乐见。

6月4日，IVE登上了法国巴黎舞台，与粉丝们见面。 张员瑛一亮相，广大粉丝们就发现她比之前圆润了一点点，原来尖尖的下巴，现在线条也流畅了许多，从里到外都散发出健康的活力，如同「人间水蜜桃」。 要知道，张员瑛一直以瘦出名，甚至被不少黑粉拍到骨瘦如柴的「骷髅照」，令很多粉丝担心她的健康，喊话希望她能胖一些。



对於张员瑛长肉的消息，广大粉丝们也非常开心，纷纷留言表示：「长肉反而更美了，又甜美又元气」、「每次她出现都觉得是公主驾到」、「太美了，整个人都散发出健康的美感」、「居然有人长肉了也这么好看，反而比瘦的时候更美」等。

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