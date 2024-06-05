GD回歸前夕再開闢新領域！成為韓國科學技術院KAIST「客座教授」

KAIST（韓國科學技術院）表示，將今日（5）舉行的「Innovate Korea 2024」上任命歌手 G-Dragon（權志龍）爲機械工學系客座教授。

此次聘用是爲了將 KAIST 開發的最新科學技術與 K-content 和文化產業相結合，擴大韓國文化的全球競爭力而推進的。GD 也表示：「能夠成爲培養出眾多科學天才的 KAIST 客座教授，感到非常榮幸。期待最優秀的科學技術專家和我的娛樂專業領域相遇，產生巨大的協同效應。」



而 GD 教授的任用期限爲2年，從本月4日開始到2026年6月爲止，此外他還被任命爲 KAIST 全球大使，計劃爲 KAIST 加強海外宣傳做出貢獻。



GD 在2006年以男團 BIGBANG 出道，從作詞、作曲、製作到演出，在整個音樂活動中，最高實力得到認可，在時尚領域也表現出廣泛的活躍，18年間成爲韓國大眾文化的象徵。去年底 GD 簽約新公司 Galaxy Corporation ，目前正在準備新專輯中，目標是在下半年回歸，讓許多粉絲都相當期待！

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