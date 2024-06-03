二代團U-KISS又要回歸！慶祝16週年還要首度舉辦Fancon

2008年出道的二代團，自去年破天荒以六人特別企劃形式回歸慶祝15週年後，16週年將再度發行新專輯並舉行演唱會。

U-KISS今(3)日凌晨公布迷你13輯《LET'S GET STARTED》預告照，畫面呈現秀鉉、Hoon、基燮、亞歷山大與Eli五名成員瀟灑背影。在此專輯發布前，已搶先公開收錄曲〈Morse code〉及〈Beautiful you are〉，展現適合夏日的清涼魅力。



此專輯為U-KISS自去年發行的迷你十二輯《PLAY LIST》後時隔1年回歸，當時《PLAY LIST》是由僅剩的三名成員秀鉉、Hoon、基燮，和退出但特地歸隊的亞歷山大、Eli與AJ六人共同推出，是U-KISS睽違5年再度發行新曲。由於U-KISS成員經過各種更迭，不同時期的六成員組合在一起，帶給不同時期的粉絲回憶殺與激動，加上‎同為二代團的TEEN TOP、INFINITE接力睽違多年回歸，也為K-POP老粉絲帶來懷念淚水。



去年15週年大動作回歸，今年逢16週年，U-KISS除了以五人形式發新輯外，還要在韓國首度舉行Fancon（Fanmeeting + Concert粉絲演唱會）《First Memories》，時間是本月29日，接著7月會在日本三城市舉行演唱會《2024 U-KISS LIVE TOUR IN JAPAN More&More》。



2024 UKISS FAN CONCERT ‘First Memories’ 티켓 오픈 상세 안내



예매 일시 : 2024.05.17(FRI) PM8:00

예매처 : 멜론 티켓, 예스24 티켓



[멜론 티켓] :https://t.co/CwpTBCy2D2

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