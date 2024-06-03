T-ara前成員雅凜控前夫虐童竟是自導自演？ 法院判定雅凜母女涉嫌誘拐，子口供「尿在臉上」疑為誘導

T-ara前成員雅凜早前在SNS控訴前夫虐待子女引起大量關注，近日法院判定前夫無罪，反而雅凜母女有誘拐、虐待、遺棄未成年人之嫌疑，已被責令禁止靠近子女住處或幼稚園。

雅凜之前在網上爆料稱前夫虐童，包括毆打和拋擲小孩、向小孩嘴裡吐痰、在臉上大小便等等，同時公開了與5歲大兒子的對話錄音檔及身體淤青照片，引起轟動性關注。



今日據Dispatch獨家報導，法院已在上月8日判定雅凜前夫A某不存在虐童嫌疑，理由一是小孩在調查中沒有做出受害陳述、無法說清被父親拋擲的是自己還是弟弟，二是缺乏身體暴行方面的證據：「雅凜說前夫毆打小孩的頭、胸、手臂，但照片中的淤青在背部，位置不同。」 口供分析專家認為小孩很有可能是遭到雅凜施壓及誘導，因此口供缺乏可信度。

不僅如此，存在虐童行為的反而是可能是雅凜母女。 京畿道光明市警察署上月初向安山地方檢察廳起訴雅凜，指控她虐待兒童、遺棄及屬於照顧兒童、誘拐未成年人等，雅凜母親也因涉嫌誘拐未成年人被移交給了檢察機關。 水原家庭法院根據這一結果下令對雅凜母女實施限制措施，禁止其靠近居住地和幼稚園的100米範圍內。



雅凜前夫的律師表示：「雅凜作為有責配偶不合理地提起了離婚訴訟，並持續散播損害對方名譽的文章，敦促她停止侵害名譽和誣告行為。」 疑似指雅凜為離婚而指控前夫虐童。

此外，雅凜2012年7月加入T-ara成為第8名成員、一年後退團，2019年與年長2歲的企業家結婚並生育有2個兒子。去年12月突然宣佈正在打離婚官司、結束之後就會登記再婚，且已懷上新男友徐某的小孩。



雅凜不時在IG曬出與男友的日常，但不久後被網友爆料多次向粉絲已看病和生活名義借錢，受害者多達10人以上，借款金額上看4000萬韓元。期間雅凜和徐某也多次分手復合，徐某還向D社爆料稱關於大小便的錄音是雅凜自導自演，稱她「毆打小孩的大腿、訓斥小孩，前後拍了50多次」。

目前雅凜IG帳號已不可見。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞