二代团U-KISS又要回归！庆祝16周年还要首度举办Fancon

2008年出道的二代团，自去年破天荒以六人特别企划形式回归庆祝15周年后，16周年将再度发行新专辑并举行演唱会。

U-KISS今(3)日凌晨公布迷你13辑《LET'S GET STARTED》预告照，画面呈现秀铉、Hoon、基燮、亚历山大与Eli五名成员潇洒背影。在此专辑发布前，已抢先公开收录曲〈Morse code〉及〈Beautiful you are〉，展现适合夏日的清凉魅力。



此专辑为U-KISS自去年发行的迷你十二辑《PLAY LIST》后时隔1年回归，当时《PLAY LIST》是由仅剩的三名成员秀铉、Hoon、基燮，和退出但特地归队的亚历山大、Eli与AJ六人共同推出，是U-KISS睽违5年再度发行新曲。由於U-KISS成员经过各种更迭，不同时期的六成员组合在一起，带给不同时期的粉丝回忆杀与激动，加上‎同为二代团的TEEN TOP、INFINITE接力睽违多年回归，也为K-POP老粉丝带来怀念泪水。



去年15周年大动作回归，今年逢16周年，U-KISS除了以五人形式发新辑外，还要在韩国首度举行Fancon（Fanmeeting + Concert粉丝演唱会）《First Memories》，时间是本月29日，接著7月会在日本三城市举行演唱会《2024 U-KISS LIVE TOUR IN JAPAN More&More》。



2024 UKISS FAN CONCERT ‘First Memories’ 티켓 오픈 상세 안내



예매 일시 : 2024.05.17(FRI) PM8:00

예매처 : 멜론 티켓, 예스24 티켓



[멜론 티켓] :https://t.co/CwpTBCy2D2

[Melon Ticket] GLOBAL : https://t.co/ikCOiwrbkl



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