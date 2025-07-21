《苦盡柑來遇見你》李濬榮有望9月推出全新SOLO專輯，時隔5年再展歌手魅力！

男團U-KISS出身的演員李濬榮，近幾年在《D.P：逃兵追緝令》、《苦盡柑來遇見你》《弱美男英雄class 2》等多部影視作品中展現出優異演技。 今日據多位業界人士透露，李濬榮將在9月推出SOLO專輯，所屬社已作出回應！

李濬榮於2014年以U-KISS新成員身份出道進入演藝圈，自2017年起透過tvN水木劇《付岩洞復仇者們》正式展開演員活動，陸續出演Netflix劇集《D.P：逃兵追緝令》《假面女郎》《苦盡柑來遇見你》《弱美男英雄class 2》、Disney+劇集《篡位》等劇集，以及《解禁男女》《勇敢的市民》等電影，以亮眼的演技實力穩固了自身地位。





與此同時，李濬榮對音樂的熱情從未減退，曾多次為主演劇集如SBS《Good Casting》、MBC every1《拜託不要見那個男人》《以一當百執事》等演唱OST，還在2017年參加偶像重啟選秀節目《The Unit》，並以第一名成績加入限定組合UNB。 今年4月，李濬榮更做客KBS 2TV音樂節目《The Seasons：朴寶劍的Cantabile》，獨唱〈如果是我〉並與Apink鄭恩地合唱〈這夜過去以後〉〈DREAM〉，作為歌手的實力再次令觀眾眼前一亮。



19日至20日，李濬榮在首爾梨花女子大學三星堂舉行亞洲巡迴粉絲見面會「Scene by JUNYOUNG」與粉絲們見面交流。 據所屬社透露，儘管行程繁忙，李濬榮仍積極投入新專輯的準備、展現對音樂的不變熱忱，唯具體發行時間尚未敲定。



李濬榮曾在2019年和2020年發行兩張SOLO專輯《GALLERY》和《AMEN》，此次睽違五年再次展開歌手活動，令粉絲們倍感期待。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞