柳演錫勉勵Kongaltan，曝《機智醫生生活》忙練團都沒練劇本，鄭敬淏練到手僵硬

繼李棟旭，柳演錫身為KINGKONG by STARSHIP娛樂中的前輩，也到來YouTube節目《Kongaltan》替準備組演員樂團的後輩「Kongaltan」打氣並給予建議。

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此集主要是讓Kongaltan五人訂定演奏的樂器，在開始前，柳演錫便直言「我不知道你們能撐多久」，表示自己很難兼顧演員工作與YouTube頻道，在拍《機智醫生生活》時為劇練團（美都與Falasol）也很忙碌：「我們從來沒有排練過劇情，都沒練劇本，只練了樂團。」



柳賢秀自告奮勇想彈Bass，表示看了《機智醫生生活》覺得田美都表演Bass的模樣很帥氣，柳演錫聽了透露田美都常常獨自練習困難的地方，而鄭敬淏「出了點問題」，問題是練電吉他練到手腕及手肘關節僵硬，尤其手腕很難放鬆，第二季要結束了狀況才好轉。



最後訂定本來就會打鼓的韓旻當鼓手，會吉他的孫宇賢當吉他手，Bass手柳賢秀，鍵盤手申譞洙，申承浩第二吉他手。Kongaltan五人和柳演錫也一起討論取粉絲名。

後續一同吃烤肉時，柳演錫才比較放鬆、卸下擔心地說Kongaltan會成功、組合很新鮮，且叮嚀他們只要關係好就會有默契，比起準備好的事情，突發狀況更有趣，練團、練團後喝酒是凝聚的方法，自己和《機智醫生生活》主演群就是因為練團時光結交成深厚友誼至今，是其他作品難比擬的。



柳演錫用自己組團的經歷帶給Kongaltan寶貴建議，也答應會看Kongaltan練團給予指導。結尾孫宇賢差點惹柳演錫生氣XDDD，孫宇賢說招呼語要等IVE到來再一起喊（先前IVE已幫Kongaltan想好招呼語），柳演錫直呼：「最後這樣不是傷感情嗎？」下秒卻又稱讚孫宇賢說效果做得很好XDDD。



孫宇賢說要等IVE，難道是劇透？歌手前輩IVE真的會出現嗎？還是其他STARSHIP前輩會出現呢？《Kongaltan》每週五韓國時間7點更新集數。

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