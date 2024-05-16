KINGKONG by STARSHIP推演員樂團「Kongaltan」！申譞洙、孫宇賢、申承浩等「被抓來」組團

經紀公司KINGKONG by STARSHIP上月底推出了全新YouTube綜藝節目《Kongaltan》，近日還因李棟旭的做客創造了些話題，到底「Kongaltan」是什麼？

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就綜藝來說，《Kongaltan》是檔講述來往於「Real」（真實）和「Fake」（欺騙），五個青春（指年輕人）之間令人哭笑不得的成長故事……以上是官方在開播前的說法，相當賣關子，另外再透過海報透露「國內第一個演員樂團『Kongaltan』誕生」，成員有申譞洙、孫宇賢（又譯孫佑弦）、申承浩與韓旻（한민）與柳賢秀（유현수）。



「想征服珠穆朗瑪峰的男人──申譞洙」，1989年生的申譞洙為隊上大哥，曾主演《青春時代》、《黃金光輝人生》與《加油吧威基基2》等，在2020年簽約KINGKONG by STARSHIP，去年2023因主演《放學後的戰爭活動》「李春浩中尉」一角收穫更多人氣。



「對樂團是真心的牛奶色狗狗──孫宇賢」，孫宇賢同為1989年生但小了幾個月是二哥，曾兩度以男團「三劍客」與「X-5」出道，2021年主演BL劇《致我的星星》（To My Star）爆紅後簽約了KINGKONG by STARSHIP，2022演了《致我的星星2》再獲好評，去年還挑戰舞台劇，目前也有新戲《春畫戀愛談》準備中。



「大『韓民』國儒教男孩*──韓旻」，韓旻1995年生在Kongaltan排行老三，但卻是成員裡最早加入KINGKONG的，2014年加入時KINGKONG，KINGKONG還不在STARSHIP旗下，加入至今已10年。韓旻出道不久便成年，在《出生的秘密》裡演金英光青少年時期，這幾年較新的作品是演出《朝鮮律師》、《閃亮的西瓜》配角。（*儒教男孩女孩指保守的意思）



「KINGKONG巨人寶寶──申承浩」，申承浩也是1995年生，原為模特兒，2018加入KINGKONG by STARSHIP至今，以《18歲的瞬間》、《D.P：逃兵追緝令》系列、《還魂》系列、《弱美男英雄》等作品聞名，正準備電影《飛行員》拍攝。



「KINGKONG未來的清新MZ──柳賢秀」柳賢秀完全還沒出道，只演過學校舞台劇公演，資料並不多。特別的是，他和申譞洙「撞名」，名字都叫「현수」，因此KINGKONG職員或前輩會叫他「小賢秀」以區別。



就像官方說的「虛實來回游走」，Kongaltan像是被代表逼迫似的組團，成員半演半真心(?)阻止團名取叫「Kingkong Five」，自己決定團名「Kongaltan」（콩알탄），Kongaltan諧音自「豆粒彈」，一種小拉炮。他們對隊長選拔也相當有野心，雖然對‎拍李棟旭馬屁可能更有抱負(?)。



而他們究竟有沒有樂團實力？代表要他們去學樂器、年末要發行冬季歌曲，目前看來韓旻已有鼓手實力，他在《閃亮的西瓜》裡當SPINE9鼓手是真實力，而孫宇賢是愛豆歌手出身還會彈吉他、會創作，剩下申譞洙、申承浩與柳賢秀的音樂實力尚未被發掘（申承浩自稱有20年小學直笛經驗XD），得將《Kongaltan》繼續看下去才能揭曉。

▼韓旻私下練鼓、《閃亮的西瓜》樂團SPINE9（HIGHER）表演



▼孫宇賢替《致我的星星》兩季分別打造〈To My Star〉與〈Every Single Moment〉也親自獻唱



《Kongaltan》每週五下午7點上架新集數，目前已播至第2集，還有多支特別影片公開，特別演出的公司同事除了前輩李棟旭之外，還有大勢女團IVE以影片演出，幫Kongaltan想了愛豆必備的招呼語。



▼《Kongaltan》首支影片與更多形象照



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