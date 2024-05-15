「天使棟旭」李棟旭被後輩花式吹捧「手術還好嗎」「MBTI SEXY」，招架不住要森77

李棟旭身為經紀公司King Kong by STARSHIP娛樂大前輩，受邀後輩YouTube節目《Kongaltan》，他的大駕光臨讓後輩們蠢蠢欲動(?)，瘋狂對他展現粉絲心拍馬屁。

《Kongaltan》是檔King Kong by STARSHIP推出的YouTube綜藝節目，同時也是一檔打造演員樂團的計畫，讓旗下五位男演員申譞洙、孫佑弦（孫宇賢）、申承浩、韓旻（한민）與柳賢秀（유현수）組成樂團「Kongaltan」，年末要發行冬季歌曲，《Kongaltan》正紀錄他們組團過程。



《Kongaltan》第二集找來演藝圈兼公司大前輩的李棟旭，見他登場後輩們既興奮又恭敬，不過也相當勇敢的展開馬屁攻擊，瘋狂吹捧讓李棟旭招架不住。先是孫佑弦，一開始就關心前輩傷勢、詢問動了手術還好嗎，「我動手術了？我嗎？什麼時候？」李棟旭一臉超問號，孫佑弦：「棟旭天使翅膀切除手術。」李棟旭直接「IC」回應，拗不住才配合演一下背在痛，但又說：「停下來吧……我44歲了……」



換韓民問：「前輩MBTI是什麼？」李棟旭說不喜歡也不知道，結果後輩們竟爭先恐後說自己知道，李棟旭又是一臉疑惑：「你們怎麼知道我的MBTI？連我都不知道。」韓民：「聽說是SEXY。」申承浩：「全大韓民國都知道。」李棟旭：「你們真的是……@#$%讓人不爽。」孫佑弦等人還不怕死說是「從CUTE變SEXY」，李棟旭：「是這樣才叫我來的嗎？」



申譞洙也用諧音哏稱讚李棟旭「沒有極限」，李棟旭不知道是想笑還是想生氣，一沒回應就釀成全場尷尬安靜，後來才笑說：「你們都不覺得奇怪嗎？我臉都紅了。」Kongaltan宛如在做某種任務，每個人都要吹捧李棟旭一番，忙內柳賢秀也出擊，話還沒說完就被李棟旭阻止：「呀C閉嘴！」但忙內同樣不怕死硬要講完，說因前輩得了乾眼症，「因為看著前輩不捨得眨眼」。



申承浩尾聲也完成任務(?)，問李棟旭英語單字「Legend」什麼意思，李棟旭正經回答「傳說」後又被馬屁攻擊：「錯了，Legend是李棟旭。」李棟旭直接閉眼嘆氣。這還沒完，申譞洙又加入挑戰，說李棟旭一直「更新巔峰」，問他如何管理，他就沒生氣了笑說：「就只是生活。」還羨慕Kongaltan正青春，但秒拒絕加入，不想再回到那麼努力的青春時期。

李棟旭還被要求展現他在《殺人者的購物中心》的「頹廢美」，用名台詞「聽好了鄭智安」替Kongaltan打氣，李棟旭很無奈但還是說出口：「聽好了Kongaltan。」還捶牆壁：「呀！」下秒才說：「可以了！預告可以了！」有演技又有綜藝感，後輩們都折服。



荒謬的是，這集主題其實是要選Kongaltan隊長，李棟旭只是當主持人，結果整場收到最多讚美的人是他，還一度變成第三名Kongaltan隊長候選人，自己都覺得很好笑。



▼完整節目



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