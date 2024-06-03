2024年上半年最紅韓劇絕對是《背著善宰跑》！是如何做到熱度不輸當年「歸家時鐘」《沙漏》的呢

《背著善宰跑》4月初開播時，誰也沒想到這部穿越青春劇能成為上半年的最紅作品，雖然收視率不高，但在如今更偏重話題度的韓劇圈，「背跑」交出了最完美的答卷。

5月27日，張度練的網綜《Salon Drip》播出了邊佑錫和金惠奫作客的內容，對於《背著善宰跑》，節目組誇讚「反響是《沙漏》級別」。 要說《沙漏》在韓劇史上的地位，此劇在韓國的單集最高收視率為64.5%，使當時創台僅5年的SBS通過這部作品向大眾展示有力挑戰長期壟斷收視的KBS和MBC電視台，韓國電視產業自此邁入三國爭霸時代至今。 雖然《背跑》的收視率無法與《沙漏》媲美，但該劇的熱度絕對能夠和當初被稱為「歸家時鐘」（一到播出時間大家都匆忙回家）的《沙漏》抗衡，因「善瘋者們」（因《背跑》而瘋狂的觀眾們），《背跑》攻佔了話題性榜單，大結局團體觀影活動瞬間售罄，1000張門票5分鐘內就被一搶而空。



《背跑》開播前並不受重視，但自從前兩集播出以後情況就不同了。飾演男主「善宰」的邊佑錫已然失去了本名，觀眾們遇到他都只稱呼他是「善宰」。 根據Good Data Corporation平臺5月第3周的電視劇和OTT劇集話題性調查結果，《背跑》連續3周名列第一。 主角邊佑錫和金惠奫在演員話題度榜單上連續3周名列第一和第二。



該劇的全球的人氣也不容小覷。 根據全球OTT平臺Rakuten Viki的數據，《背跑》播出第6週仍然在130個國家和地區中排名第一，而連續6周排名第一的國家就達到了109個，其中包括美國、加拿大、英國、法國、巴西、墨西哥。 有韓媒就分析了「背跑」如此受歡迎的原因。

▲ 復古情懷→引發觀眾入戲的浪漫敘事

《背跑》在劇集初期通過喚起觀眾回憶的復古情懷引起了熱議。這部電視劇以2008年為背景，劇中任素和閨蜜去了一家可以續麵包的鮮果專賣店「Canmore」，並通過當時幾乎是唯一社交平臺的「Cyworld」申請好友。 在翻蓋手機時代，角色們用滑蓋手機和翻蓋手機互發簡訊，用MP3聽音樂。現在難以找到的錄像帶租賃店也吸引了觀眾的目光。劇中還精準還原了2008年的短眉毛、齊劉海髮型以及當時流行的G-Shock腕表等細節。



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懷舊的音樂不僅提升了浪漫敘事的沉浸感，還讓觀眾彷彿回到了過去。 Brown Eyes的《漸漸》（2002年）、金亨中的《那樣嗎》（2003年）、Loveholic的《Loveholic》（2003年）、YOUNHA的《雨傘》（2008年）、少女時代的《說出你的願望》（2009年）等歌曲更是引起了觀眾的共鳴。



基於復古情懷的邊佑錫和金惠奫的朦朧青春愛情牢牢抓住了觀眾的視線。 特別是在揭露善宰的初戀就是任素的真相的第二集，觀眾反應更加熱烈。

▲ 金惠奫·邊佑錫：觀眾們「求你倆二搭」的請求不斷

演員們完全沉浸在各自的角色中，激發了觀眾希望電視劇情節成為現實的渴望。金惠奫以細膩、遊刃有餘的演技詮釋出了喜悅、悲傷、挫折等多種情感，展示了出色的哭戲，不僅讓自己閃耀，還讓對手演員也熠熠生輝。 觀眾們已經開始好奇金惠奫在下一部作品中將與哪位男演員搭檔了。

「背跑」中的「任素」從一開始就是為金惠奫量身打造的。 據悉，編劇李詩恩在寫劇本時就已經確定金惠奫來出演。 導演尹鍾浩也表示：「如果不是金惠奫的話，作品可能就無法完成，演員的角色非常重要。 」他盛讚對方，稱沒有她就無法想像「任素」這個角色。 而作品自開播到現在，觀眾的反饋也大多是這樣。



男主邊佑錫被譽為戰勝「周一症候群」的存在，是該劇的人氣核心，同時也是最大的受益者。 他通過對「任素」的「深情純愛」和「直進浪漫」火速圈粉，壯大粉絲群，一躍成為「大勢」。邊佑錫將19歲時對任素一見鍾情的純真模樣，以及救了對方卻被她埋怨「為什麼救我」的痛苦心情刻畫得淋漓盡致，俘獲了眾多女性觀眾的心，建立了以「善瘋者」為象徵的堅定粉絲群。他還在劇中擔任樂隊Eclipse的主唱，所演唱的歌曲《陣雨》在韓國最大的音樂網站Melon的「Top 100」榜單上保持著高位。 截至5月28日，《陣雨》在競爭激烈的aespa、NewJeans、Zico等藝人間排名第六。

因為金惠奫和邊佑錫的化學反應超絕，觀眾們中甚至出現了「求你倆二搭」的呼聲。 兩人一起做客了網路綜藝節目《Salon Drip》節目，評論區有許多觀眾表示「這兩人應該重拍《宮》」，引起了廣泛共鳴。



原以為是「任素」單方面的愛情，其實是他倆的雙向奔赴。 事實上是善宰先喜歡上了小素，而小素在15年間對此一無所知，這個充滿甜蜜的反轉引爆了觀眾的興趣。 當小素遇險時救她的人正是善宰，這一事實另觀眾們直呼「超感動」。 像這樣15年來只注視著小素的善宰的純愛，引發了觀眾的過度沉浸，掀起了邊佑錫熱潮。不僅如此，劇中還通過與善宰之死相關的連環殺人犯金英洙（許亨圭 飾）的存在融入了驚悚元素，憑藉緊湊的劇情和豐富的觀看亮點繼續引發話題。

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