柳演锡勉励Kongaltan，曝《机智医生生活》忙练团都没练剧本，郑敬淏练到手僵硬

继李栋旭，柳演锡身为KINGKONG by STARSHIP娱乐中的前辈，也到来YouTube节目《Kongaltan》替准备组演员乐团的后辈「Kongaltan」打气并给予建议。

*先前报导：

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此集主要是让Kongaltan五人订定演奏的乐器，在开始前，柳演锡便直言「我不知道你们能撑多久」，表示自己很难兼顾演员工作与YouTube频道，在拍《机智医生生活》时为剧练团（美都与Falasol）也很忙碌：「我们从来没有排练过剧情，都没练剧本，只练了乐团。」



柳贤秀自告奋勇想弹Bass，表示看了《机智医生生活》觉得田美都表演Bass的模样很帅气，柳演锡听了透露田美都常常独自练习困难的地方，而郑敬淏「出了点问题」，问题是练电吉他练到手腕及手肘关节僵硬，尤其手腕很难放松，第二季要结束了状况才好转。



最后订定本来就会打鼓的韩旻当鼓手，会吉他的孙宇贤当吉他手，Bass手柳贤秀，键盘手申譞洙，申承浩第二吉他手。Kongaltan五人和柳演锡也一起讨论取粉丝名。

后续一同吃烤肉时，柳演锡才比较放松、卸下担心地说Kongaltan会成功、组合很新鲜，且叮咛他们只要关系好就会有默契，比起准备好的事情，突发状况更有趣，练团、练团后喝酒是凝聚的方法，自己和《机智医生生活》主演群就是因为练团时光结交成深厚友谊至今，是其他作品难比拟的。



柳演锡用自己组团的经历带给Kongaltan宝贵建议，也答应会看Kongaltan练团给予指导。结尾孙宇贤差点惹柳演锡生气XDDD，孙宇贤说招呼语要等IVE到来再一起喊（先前IVE已帮Kongaltan想好招呼语），柳演锡直呼：「最后这样不是伤感情吗？」下秒却又称赞孙宇贤说效果做得很好XDDD。



孙宇贤说要等IVE，难道是剧透？歌手前辈IVE真的会出现吗？还是其他STARSHIP前辈会出现呢？《Kongaltan》每周五韩国时间7点更新集数。

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