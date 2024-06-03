HYBE最終取消BTS防彈少年團大哥Jin退伍後的「免費擁抱」活動申請條件，資格引發爭議！

BTS第一位入伍的大哥Jin（金碩珍）即將在6月12日退伍，隔天剛好是防彈少年團出道11周年紀念日，原本美好的見面會活動卻引發了爭議。

早先，HYBE旗下BIGHIT MUSIC宣佈BTS防彈少年團成員Jin將會在退伍的隔天，也就是6月13日舉行的「2024 FESTA」活動中現身，特別活動中將會與1000名粉絲擁抱。

但是抽獎資格是在特定時間（2日～6日）內購買防彈少年團2022年6月發行的專輯《Proof》之後發行的所有專輯（包括個人專輯）來當作條件，這一點引發了粉絲們的爭議與不滿，此次免費擁抱活動是由Jin提議為粉絲們特別舉辦的，有些人批評官方利用Jin的善意強制銷售專輯，甚至也有人將之前大量購買專輯對環境有害的負面消息與這一次的事件相提並論。

官方最終發文道歉：「2024 FESTA 線下活動的申請標準將進行變更，對於早先公告的內容不明確，以及未能事先設定詳細的標準，我們深表歉意。」、「經過慎重考慮，我們將盡快公佈具體細節。也會盡最大努力準備活動，以便將Jin的心情很好地傳達給他的粉絲們。對於給粉絲們帶來的不便，我們再次表示歉意，並懇請大家支持並關注Jin將於6月13日舉行的線下活動。」



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