元祖男團神話成員李玟雨慘遭熟人騙光26億、精神控製2年，曾「留下遺書去漢江」

KPOP第一代男團神話成員李玟雨近日出演電視綜藝《做家務的男人們2》，談到被認識20年、十分信任的人詐騙而產生PTSD，甚至一度想要輕生。

李玟雨和姐姐、父母一同出演該節目，母親說他原本打算在42歲結婚，不料被那件事打亂全部計劃。 行騙者是李玟雨姐姐的好朋友，兩人相識超過20年、經常來家裡串門，二老也對她十分熟悉，甚至稱她為小女兒。

這個獲得一家人信任的騙徒深知神話和家人是李玟雨的兩大弱點，於是以神話的活動和家人的安危作為要挾，要求他償還2000億韓元巨款。 李玟雨姐姐：「弟弟說沒錢，對方居然要他借高利貸，還拿走他的印章。 真的像怪物一樣。」



比起金錢損失，李玟雨表示最痛苦的是被最信任的人背叛、長達2年遭到精神控制：「讓我死我就只能死，讓我在地上爬我就只能爬，讓我跳我就得跳、讓我哭就必須哭。」李玟雨坦言精神痛苦最嚴重時曾愚蠢地想過輕生，姐姐則透露他連遺書都已寫好，而且真的為尋死去過漢江。



好在對家人的重視讓李玟雨最終改變想法，現在他和父母住在一起，而且已經把騙徒送進監獄，打算從頭開始、健康地好好守護家人。



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