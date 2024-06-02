Super Junior 13人合體，E.L.F.挖出《原來是美男》《惡作劇之吻》女主角倒背如流片段

Super Junior忙內Line的厲旭，上月底與女團TAHITI出身的女友Ari步入禮堂，難得聚齊Super Junior歷年13名成員甚至小分隊M成員，總共15人，無論是大隊還是小分隊都是自2009年後睽違15年同框。

*先前報導：

厲旭婚禮聚齊Super Junior歷年15名成員！韓庚、起範、晟敏、Henry都來了‎



厲旭&Ari絕美婚禮影像公開♥ Super Junior現場反應全都錄，滿是對厲旭的祝福

隨著成員團聚，國際間有E.L.F.翻出經典韓劇《原來是美男》（2009）與《惡作劇之吻》（2010）唸出13名成員名字的片段，遙想SM娛樂那些年推出Super Junior 13人大團是前所未見的（2005年出道，最初12人，不久加入圭賢），當2009年陸續有人退團後，能再聽見13人名字並列或許就是最近厲旭的婚禮了。



《原來是美男》第4集劇情，高美女（朴信惠飾演）假扮雙胞胎哥哥高美男（朴信惠飾演），暫時代替他當樂團A.N.JELL成員，結果不認識當時大名鼎鼎的「國民妖精」柳惠妮（Uie飾演），身分差點要曝光，經紀人馬勳易（金吝勸飾演）和化妝師王Coordi（崔秀恩飾演）只能替高美女惡補愛豆前輩名單，高美女便照官方年齡排序背出Super Junior 13人成員：利特、希澈、韓庚、藝聲、強仁、神童、晟敏、銀赫、東海、始源、厲旭、起範、圭賢。



（《原來是美男》第3集還跳了當年紅遍亞洲的〈Sorry, Sorry〉，不過礙於版權，Netflix背景音樂改了別首歌）



《惡作劇之吻》則是女主角吳哈妮（庭沼玟飾演）對著暗戀的男主角白勝祖（金賢重飾演）拿出自己的追星剪貼簿，指著Super Junior成員的臉唸出每一個人的名字：始源、強仁、神童、圭賢、韓庚、起範、晟敏、希澈、藝聲、銀赫、東海、利特、厲旭，白勝祖只是盯著沒發言。這片段還有個有趣的地方是，金賢重所屬的SS501和Super Junior是同期出道的競爭關係，劇情呈現戲裡戲外有另類較勁意味。



Super Junior歷經幾次成員變動，加上近幾年團體綜藝或是演唱會活動不一定全9人到齊，E.L.F.肯定常常需要「數人數」，此次厲旭婚禮難得能數完13個人，也難怪不少老粉絲激動不已了ㅠㅠ。

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