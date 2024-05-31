這部驚悚懸疑韓劇《我們，家》有夠複雜！秘密爆炸多：主演全是實力派，追劇體驗相當過癮～

由「兩大演技派女王」金喜善和李慧英攜手主演的《我們，家》才開播兩集就大獲好評！表面看似幸福美滿的家庭，卻如同剝洋蔥般，隱藏著深沉秘密挖也挖不完～。

內容講述韓國最優秀的家庭心理諮詢醫生盧英媛（金喜善 飾）與整形外科醫生崔宰鎮（金南喜 飾）是對令人羨慕的恩愛夫妻，某天英媛竟被不明來歷的神祕女子世娜（妍雨 飾）威脅，使其令人羨慕的家庭和事業被徹底動搖！為了守護家人，英媛和推理小說大師、婆婆洪思江 （李慧英 飾）聯手，共同面對會令家庭破碎的危機。



▼預告：



先來劇透幾個非常吸引人的劇情轉折，光是開播兩集就九彎十八拐的，讓人喘不過氣的反轉再反轉～！（有雷喔～）



女主英媛是相當有名的心理諮詢醫生，整形外科醫生老公宰鎮有禮相待，兩人的兒子崔道賢（朴宰燦 飾）還是個模範生，公公崔高勉（權海驍 飾）也對她疼愛有加，不過婆婆洪思江偶爾展現出叛逆的一面。



某天英媛上班時，卻出現了一個神祕女子世娜，說自己希望心愛的人可以幸福，不要再假裝下去了，似乎暗示觀眾，她是老公的小三，但事情遠遠沒這個簡單。



緊接著公公在一次外出遛狗時，被山上墜落的巨石砸中身亡，最近發生的奇怪事蹟和這次意外事件，卻都出現在婆婆撰寫的推理小說之中！？



公公的葬禮上，那個神祕女子世娜再度出現，還痛哭流涕，所以她並不是老公的小三嗎？身分仍舊不明！而老公依舊是經常性說謊，身邊又出現了可疑的男性友人，讓英媛懷疑的種子越埋越深。

上述的內容卻僅僅只是前兩集劇情的30%內容，每一段劇情都非常引人入勝！讓人忍不住一直看下去～。

目前韓劇《我們，家》逢星期五、六晚上11時在「黃Viu」上架，喜歡驚悚懸疑題材的觀眾們千萬不要錯過！！

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