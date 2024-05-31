邊佑錫爆火1個月，已遭私生飯騷擾！公司發緊急通告：不要再跟非公開行程、盜取藝人私人信息了

憑借《背著善宰跑》中「善宰」一角而成為新任「國民男友」的邊佑錫，隨著人氣的暴增，他本人的生活也受到了影響。

30日，邊佑錫所屬經紀公司VARO娛樂發佈官方聲明，透露邊佑錫最近深受私生飯的困擾。 VARO在通告中表示：「最近活動現場因人員過多導致秩序混亂，恐引發安全問題，對於藝人工作現場探訪問題，公司有話想說。」 據悉，有幾名私生飯闖入邊佑錫非公開行程現場，引發騷亂。 對此VARO也表示：「未經允許就探訪工作現場，嚴重困擾了藝人和主辦方，希望大家謹慎前往藝人非公開行程的工作現場。」



「公開行程時，為預防因粉絲現場探訪引發的混亂而產生的安全事故等，希望不要做出緊貼藝人、給藝人送信、送禮物等一切可能引起藝人安全問題的行為，在此拜託大家了。」

VARO尤其強調了私生飯的問題，稱：「行程結束後追隨藝人車輛、無端闖入包括住處等藝人私生空間以及偷拍、非法獲取藝人私人信息等行為都嚴重妨礙了藝人的私生活，我司將訴諸法律。」



此外，邊佑錫於6月以臺北為起點，舉行」2024邊佑錫亞洲粉絲見面會」，在首爾、曼谷、首爾、香港等地與粉絲見面。

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