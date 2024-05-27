萬眾期待IU世界巡迴演唱會 「2024 IU HEREH WORLD TOUR CONCERT IN HONG KONG」 首場演出已於5月25 (星期六) 假亞洲國際博覽館Arena順利舉行

韓國巨星IU (李知恩) 展開世巡「2024 IU HEREH WORLD TOUR CONCERT」，香港站的首場演出已於5月25日順利舉行。 IU睽違6年來到香港演出，讓觀眾大為感動，她更接連獻唱約3小時，全晚氣氛持續高漲。
IU先以人氣新歌《Holssi》揭開序幕，更邀請了12位香港小朋友作為特別嘉賓一起演出，為觀眾帶來有愛的舞台！其後，她亦陸續帶來《BBIBBI》、《Celebrity》、《Blueming》等多首她個人的人氣歌曲，現場反應非常熱烈。
IU表達了能夠再次來到香港跟粉絲見面的喜悅，亦希望大家好好享受她精心準備的舞台。一向出名寵粉的IU更為了與粉絲流暢地交流而特別練習了廣東話，大讚香港粉絲「你地嘅聲音都仲係咁好聽」！此外，IU又準備了廣東歌舞台，愜意地唱出林家謙的《一人之境》，將全場氣氛推至高潮。
是次演出在觀眾的熱情呼喊下，IU進行了兩次Encore環節，又開放粉絲點歌環節，演唱了《Knee》、《Ending Scene》、《Lilac》，最後以《Palette》作為全晚總結。有見粉絲紛紛表示不捨，IU約定大家將盡快回來，期待在下一個世界巡迴演唱會再次跟大家見面！
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
廣告相關新聞