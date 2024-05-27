【韓網熱門】利特在厲旭婚禮請大家原諒強仁
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【韓網熱門】利特在厲旭婚禮請大家原諒強仁

明星   2024年5月27日   星期一15:04   Sani  

（封面圖源：X@SJofficial、zhaoguixian截圖，YouTube@강인 KANG IN截圖）

今日Super Junior厲旭舉辦婚禮全團15人全部到齊，擔任司儀的利特在現場提到強仁：「現在大家看到的是反省期比活動期更長的強仁。 請大家原諒強仁吧。 活動只有5年，自省卻有15年。」 神童：「大家這樣笑著聊天真的很好。」 利特：「今天是個幸福的好日子，希望大家能給予擁抱和愛，幫助強仁也能夠吃飯和生活。」

韓國網友評論：
1. 何必在別人的婚禮講這些...
2. 又不是他自己的婚禮，就算新郎新娘同意，賓客也沒必要聽這些吧...
3. 沒在顧慮新娘的感受嗎，在喜宴上這樣
4. 這件事跟婚禮有什麼相關...
5. 真是物以類聚人以群分
6. 第一次看到強迫別人原諒的... 大眾和粉絲都不喜歡，為何如此？
7. 他不能活動的原因並不在別人啊
8. 都闖禍多少次了
9. 你們自己幫他就好
10. 利特講話還是那麼不慎重啊
11. 又不是對大眾講的，是對朋友們講的啊，幹嘛這麼激動
12. 哇，真的有一種上流階層做了壞事還當做笑料來談的既視感，令人反感kkk
13. 明年是出道20週年，也許在做預熱吧
14. 希望他不要當藝人，靠其他工作吃飯生活吧
15. 不上電視也有很多能吃飯生活的路
16. 15年已足夠讀完小學中學高中，找點別的工作吧
17. 強仁可不是2009年施暴事件後一直在自省哦，事件後一個月就酒駕+逃逸、服完兵役參與SJ六輯和七輯、2015年辱罵晚輩偶像、2016年又酒駕、2017年打女友、2019年被發現2016年把鄭俊英傳來的偷拍空姐照片傳給其他聊天室，明明是退出SJ，講什麼「反省15年」啊...

出處：https：//theqoo.net/hot/3249120663

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