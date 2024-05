【韓網熱門】利特在厲旭婚禮請大家原諒強仁

今日Super Junior厲旭舉辦婚禮全團15人全部到齊,擔任司儀的利特在現場提到強仁:「現在大家看到的是反省期比活動期更長的強仁。 請大家原諒強仁吧。 活動只有5年,自省卻有15年。」 神童:「大家這樣笑著聊天真的很好。」 利特:「今天是個幸福的好日子,希望大家能給予擁抱和愛,幫助強仁也能夠吃飯和生活。」

