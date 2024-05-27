【韓網熱門】利特在厲旭婚禮請大家原諒強仁

今日Super Junior厲旭舉辦婚禮全團15人全部到齊，擔任司儀的利特在現場提到強仁：「現在大家看到的是反省期比活動期更長的強仁。 請大家原諒強仁吧。 活動只有5年，自省卻有15年。」 神童：「大家這樣笑著聊天真的很好。」 利特：「今天是個幸福的好日子，希望大家能給予擁抱和愛，幫助強仁也能夠吃飯和生活。」

LT: everyone, you’re now seeing Kangin, whose self-reflection time is longer than promotion time. pls forgive Kangin now~ Kangin, who’s reflecting for 15yrs & promoted for 5yrs

SD: it’s so nice seeing everyone’s laughing & chatting like this

LT: on this happy & great day



(cont) pic.twitter.com/kwjWZcTOur — Cynthia (@zhaoguixian) May 26, 2024

韓國網友評論：

1. 何必在別人的婚禮講這些...

2. 又不是他自己的婚禮，就算新郎新娘同意，賓客也沒必要聽這些吧...

3. 沒在顧慮新娘的感受嗎，在喜宴上這樣

4. 這件事跟婚禮有什麼相關...

5. 真是物以類聚人以群分

6. 第一次看到強迫別人原諒的... 大眾和粉絲都不喜歡，為何如此？

7. 他不能活動的原因並不在別人啊

8. 都闖禍多少次了

9. 你們自己幫他就好

10. 利特講話還是那麼不慎重啊

11. 又不是對大眾講的，是對朋友們講的啊，幹嘛這麼激動

12. 哇，真的有一種上流階層做了壞事還當做笑料來談的既視感，令人反感kkk

13. 明年是出道20週年，也許在做預熱吧

14. 希望他不要當藝人，靠其他工作吃飯生活吧

15. 不上電視也有很多能吃飯生活的路

16. 15年已足夠讀完小學中學高中，找點別的工作吧

17. 強仁可不是2009年施暴事件後一直在自省哦，事件後一個月就酒駕+逃逸、服完兵役參與SJ六輯和七輯、2015年辱罵晚輩偶像、2016年又酒駕、2017年打女友、2019年被發現2016年把鄭俊英傳來的偷拍空姐照片傳給其他聊天室，明明是退出SJ，講什麼「反省15年」啊...

出處：https：//theqoo.net/hot/3249120663

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