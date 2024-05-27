颂乐终於公布solo演唱会台北场时间！「灶咖大战」MAMAMOO打败Super Junior登顶

台湾「2024灶咖大战」短期再更新！昨(26)日傍晚MAMAMOO颂乐宣布solo演唱会台北场场次后，正式宣告MAMAMOO打扮Super Junior成为目前冠军。

*先前报导：争2024来台霸主，Super Junior & MAMAMOO「灶跤大战」打平啦！、‎台湾「灶咖大战」进度更新：这支二代团默默来到第四名！仅次SJ、MAMAMOO、EXO

台湾K-POP粉丝圈会突然流传「灶咖大战」，起因正是MAMAMOO和Super Junior意外产生的「竞争」，两大团来台次数之多且比数相当接近，让双方粉丝E.L.F.和MOOMOO都怀疑两团是不是暗自在比拚。

近期Super Junior和MAMAMOO来到11:10时，MOOMOO似乎也不想输，找机会便询问颂乐她的个人演唱会到底会不会来台湾、是开一场还是两场？宠粉的颂乐有问必答，坚定的告诉MOOMOO「会来台北」、「会赢」，没有错！颂乐说到做到，5月10日先公布个人巡演有高雄场，将比数扳平至11:11，昨日公布台北场，再以12场正式超越Super Junior登顶！



Super Junior名次下滑至亚军（11场），季军仍是EXO（10场），殿军是TEEN TOP（6场）。不晓得进入下半年后，会不会有大变化，如果MAMAMOO能稳坐冠军，就有机会连霸2023、2024访台冠军了。

文末整理各团排名：

冠军：MAMAMOO （场次：12）

3/22 华莎 7-ELEVEN高雄樱花季

4/06 玟星《Starlit of Muse》专辑发行纪念粉丝签名会 in TAIPEI

4/07 玟星 ‎1ST WORLD TOUR [MUSEUM : an epic of starlit] in TAIWAN

4/20 辉人 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD〔BEYOND〕IN TAIPEI

4/21 辉人 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD〔BEYOND〕IN TAIPEI

5/04 玟星 1ST WORLD TOUR [MUSEUM : an epic of starlit] in TAIWAN

5/05 玟星《Starlit of Muse》专辑发行纪念粉丝签名会 in KAOHSIUNG

5/05 玟星 1ST WORLD TOUR [MUSEUM : an epic of starlit] in TAIWAN

6/16 华莎 the 1st FANCON TOUR [Twits] in Taipei

6/22 颂乐 2nd CONCERT [COLOURS] IN KAOHSIUNG

7/06 辉人 7-ELEVEN高雄啤酒音乐节

7/14 颂乐 2nd CONCERT [COLOURS] IN TAIPEI



亚军：Super Junior （场次：11）

1/27 SUPER JUNIOR FAN PARTY IN KAOHSIUNG

1/28 SUPER JUNIOR FAN PARTY IN KAOHSIUNG

1/29 圭贤《Restart》签售会in Taipei

3/23 D&E《606》预售特别签名会-台北

3/24 D&E《606》预售特别签名会-高雄

3/24 D&E 7-ELEVEN高雄樱花季

3/20 L.S.S. ‎THE SHOW：Th3ee Guys in TAIPEI

5/04 圭贤 ‎ASIA TOUR 'Restart' in Taipei‎

5/05 圭贤 ASIA TOUR 'Restart' in Taipei

8/17 SUPER JUNIOR ASIA TOUR

8/18 SUPER JUNIOR in TAIPEI



季军：EXO （场次：10）

4/06 XIUMIN 《社长偶像超市》粉丝见面会

4/27 灿烈 FANCON＜BEYOND＿THE ENERNITY＞IN TAIPEI

5/04 伯贤 ASIA TOUR [Lonsdaleite] IN TAIPEI

5/05 伯贤 ASIA TOUR [Lonsdaleite] IN TAIPEI

6/22 D.O. ASIA FAN CONCERT TOUR＜BLOOM＞in TAIPEI

6/23 D.O. ASIA FAN CONCERT TOUR＜BLOOM＞in TAIPEI

7/05 灿烈 7-ELEVEN高雄啤酒音乐节

7/06 XIUMIN 7-ELEVEN高雄啤酒音乐节

7/06 CHEN 7-ELEVEN高雄啤酒音乐节

7/13 SUHO CONCERT ASIA TOUR IN TAIPEI



殿军：TEEN TOP （场次：6）

01/13 NIEL ONLY YOU Taipei Fan Meeting

01/14 NIEL 签唱会 Taipei

06/15 NIEL 1ST SOLO CONCERT ’NIELISS‘ IN TAIPEI

06/16 RICKY Castle In TAIPEI 下午场（New！）

06/16 RICKY Castle In TAIPEI 晚上场（New！）

07/21天地 The bookmark of missing ChunJi Fanmeeting in Taipei



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